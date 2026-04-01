Сана у благом расту, Гомјеница стагнира

01.04.2026 09:00

Мјерење водостаја ријеке
Водостај Сане у благом је расту, а Гомјенице стагнира, саопштио је јутрос Оперативно-комуникациони центар града Приједора.

Водостај Сане у Кључу, Санском Мосту и Оштрој Луци у порасту је за један до три центиметра, док је у Приједору за један и износи 232 центиметра, а прва кота одбране од поплава је 420 центиметара.

Водостај Гомјенице у Омарској и у Приједору стагнира и на овим мјерним мјестима износи 229, односно 277 центиметара.

Саобраћај на путу Мраковица – Подргадци је и даље обустављен, док се на путу Горњи Јеловац - Приједор због клизишта одвија једном траком.

Због кварова изазваних снијегом без струје су и даље Стара Лисина и Мраковица.

Број Оперативно-комуникационог центра 121 доступан је грађанима 24 часа.

Прочитајте више

Захарова: Показало се да се Запад се мијеша у мађарске изборе

Свијет

Захарова: Показало се да се Запад се мијеша у мађарске изборе

4 д

0
Nesanica telefon krevet

Савјети

Ако патите од несанице, избјегавајте једну ствар: Само погоршавате проблем

4 д

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Свијет

Још једна земља улази у рат на Блиском истоку?

4 д

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Песах да буде снажан подстицај за још веће поштовање и толеранцију

4 д

1

Више из рубрике

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

Градови и општине

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

5 д

0
Необична ситуација у Сребреници: Банкомат добио радно вријеме

Градови и општине

Необична ситуација у Сребреници: Банкомат добио радно вријеме

5 д

0
Храбра радница која се супротставила пљачкашу могла би да добије награду од 5.000 КМ

Градови и општине

Храбра радница која се супротставила пљачкашу могла би да добије награду од 5.000 КМ

5 д

1
на слици је набујала ријека уз мјерач водостаја

Градови и општине

Сава расте код Бијељине, али је испод коте редовне одбране од поплава

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

