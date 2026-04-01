Сана у благом расту, Гомјеница стагнира

Водостај Сане у благом је расту, а Гомјенице стагнира, саопштио је јутрос Оперативно-комуникациони центар града Приједора.
Водостај Сане у Кључу, Санском Мосту и Оштрој Луци у порасту је за један до три центиметра, док је у Приједору за један и износи 232 центиметра, а прва кота одбране од поплава је 420 центиметара.
Водостај Гомјенице у Омарској и у Приједору стагнира и на овим мјерним мјестима износи 229, односно 277 центиметара.
Саобраћај на путу Мраковица – Подргадци је и даље обустављен, док се на путу Горњи Јеловац - Приједор због клизишта одвија једном траком.
Због кварова изазваних снијегом без струје су и даље Стара Лисина и Мраковица.
Број Оперативно-комуникационог центра 121 доступан је грађанима 24 часа.
