Logo
Large banner

Познате све групе за Мундијал 2026

Аутор:

АТВ
01.04.2026 08:55

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Након узбудљивих утакмица баража, комплетирана је листа свих учесника Свјетског првенства 2026. године, које ће се од 11. јуна до 19. јула играти у Канади, Мексику и Сједињеним Америчким Државама.

Тиме су познати и коначни састави група, па љубитељи фудбала већ сада могу наслутити прве велике дербије и изазове који чекају репрезентације на највећој свјетској сцени.

Посљедње дилеме ријешене су кроз бараж, гдје су виђени драматични мечеви, продужеци и пенали. Међу екипама које су у посљедњем тренутку избориле пласман нашла се и Босна и Херцеговина, која је након извођења једанаестераца елиминисала Италију у Зеници.

Посљедњу визу за Мундијал овјерио је Ирак побједом против Боливије, чиме је затворен списак свих учесника турнира.

У наставку доносимо комплетан распоред група за Свјетско првенство 2026:

  • Група А: Мексико, Јужна Африка, Јужна Кореја, Чешка
  • Група Б: Канада, Босна и Херцеговина, Катар, Швајцарска
  • Група Ц: Бразил, Мароко, Хаити, Шкотска
  • Група Д: САД, Парагвај, Аустралија, Турска
  • Група Е: Њемачка, Курасао, Обала Слоноваче, Еквадор
  • Група Ф: Холандија, Јапан, Шведска, Тунис
  • Група Г: Белгија, Египат, Иран, Нови Зеланд
  • Група Х: Шпанија, Зеленортска Острва, Саудијска Арабија, Уругвај
  • Група И: Француска, Сенегал, Ирак, Норвешка
  • Група Ј: Аргентина, Алжир, Аустрија, Јордан
  • Група К: Португал, ДР Конго, Узбекистан, Колумбија
  • Група Л: Енглеска, Хрватска, Гана, Панама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Mundijal

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner