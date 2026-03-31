Храбра радница која се супротставила пљачкашу могла би да добије награду од 5.000 КМ

31.03.2026 09:45

На сједници Градског вијећа Мостара, члан вијећа Хрватске републиканске странке (ХРС) Славко Зовко поднио је амандман на буџет којим предлаже да се радница Фикрета Фајић награди новчаним износом од 5.000 КМ.

Ова иницијатива долази након догађаја који је изазвао велику пажњу јавности. Фикрета Фајић показала је изузетну храброст током спречавања оружане пљачке у Мостару, када се супротставила нападачу и својим поступком допринијела да се спријечи кривично дјело.

Градови и општине

Сава расте код Бијељине, али је испод коте редовне одбране од поплава

У образложењу приједлога истакнуто је да њен чин представља примјер грађанске храбрости и одговорности, те да заслужује признање шире заједнице.

Приједлог о додјели награде биће разматран у оквиру буџетске процедуре Градског вијећа Мостара.

Подсјећамо, у мостарском насељу Залик прошле седмице догодио се инцидент који је узнемирио локално становништво, након што је у једној трговини почињено разбојништво праћено пуцњавом и физичким нападом, преноси тузлански.ба.

Наиме, непознати мушкарац одјевен у црно ушао је у објекат, а потом извадио аутоматску пушку. Ситуација је ескалирала у тренутку када му се запосленица трговине храбро супротставила.

Хроника

Аутом слетио с пута у Бањалуци и закуцао се у кућу

Услиједило је нагуравање и борба за оружје, током које је нападач, према свједочењима, чак и запуцао. Упркос изузетно опасној ситуацији, радница је показала изузетну присебност и храброст.

Прочитајте више

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић послао поруку након што су га напали на друштвеним мрежама због наступа

4 ч

0
Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

4 ч

0
Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

Здравље

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

4 ч

0
Милан Папак, полицајац погинуо код Кључа у тешкој несрећи

Друштво

Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

4 ч

0

Више из рубрике

Сава расте код Бијељине, али је испод коте редовне одбране од поплава

Градови и општине

Сава расте код Бијељине, али је испод коте редовне одбране од поплава

4 ч

0
Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

Градови и општине

Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

17 ч

0
Вода ријека

Градови и општине

Спреча поплавила пољопривредно земљиште, клизиште угрожава стамбене објекте

1 д

0
Такси од данас поскупљује, ово су нове цијене

Градови и општине

Такси од данас поскупљује, ово су нове цијене

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

36

Огласио се Ивица Дачић о наставку лијечења, посебно се захвалио Стевандићу

13

35

У центру града пронађено тијело мушкарца

13

29

Ухапшен Турчин с потјернице, кршио закон о клађењу

13

28

Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

13

19

Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

