Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима на подручју Козарске Дубице биће уложена 2,4 милиона КМ, потврђено је након састанка начелника општине Игора Савковића и директора "Вода Српске" Мирослава Миловановића.
Миловановић и Савковић обишли су неколико локација у Козарској Дубици, посебно клизишта која су се раније појавила на савском насипу у мјесту Млинарице, као и доњи ободни канал у Међеђи.
"Клизиште на овим локацијама биће санирано чим буду повољни временски услови. Наш циљ је да обезбиједимо потпуну стабилност насипа и сигурност за ово подручје", навео је Миловановић.
Констатовано је да ће, по стабилизацији временских услова, започети санација клизишта на доњем ободном каналу у селу Међеђа, а затим и реконструкција парапетног зида на десној обали Уне у зони хотела "Цептер".
Планирана је и санација регулационог корита ријеке Кнежице, санација корита ријеке Мљечанице у селу Међувође, као и санација клизишта на десном савском насипу на дионици Орахова–Градина.
Савковић је рекао да су ови радови неопходни за потпуно функционисање водозаштитних објеката и додатну безбједност становништва.
