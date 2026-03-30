Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

30.03.2026 20:25

Фото: Уступљена фотографија

За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима на подручју Козарске Дубице биће уложена 2,4 милиона КМ, потврђено је након састанка начелника општине Игора Савковића и директора "Вода Српске" Мирослава Миловановића.

Миловановић и Савковић обишли су неколико локација у Козарској Дубици, посебно клизишта која су се раније појавила на савском насипу у мјесту Млинарице, као и доњи ободни канал у Међеђи.

"Клизиште на овим локацијама биће санирано чим буду повољни временски услови. Наш циљ је да обезбиједимо потпуну стабилност насипа и сигурност за ово подручје", навео је Миловановић.

Констатовано је да ће, по стабилизацији временских услова, започети санација клизишта на доњем ободном каналу у селу Међеђа, а затим и реконструкција парапетног зида на десној обали Уне у зони хотела "Цептер".

Планирана је и санација регулационог корита ријеке Кнежице, санација корита ријеке Мљечанице у селу Међувође, као и санација клизишта на десном савском насипу на дионици Орахова–Градина.

Савковић је рекао да су ови радови неопходни за потпуно функционисање водозаштитних објеката и додатну безбједност становништва.

Kozarska Dubica

Vode Srpske

