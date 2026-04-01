Почетак априла доноси мећаву: Ови предјели су највише на удару

На вријеме у Србији наредних дана утицаће веома снажан циклон. У овом часу снажан циклон формирао се над Тиренским морем и преко југа Италије премјешта се ка Јонском мору.
У сриједу ће у Србији бити облачно, на југу са слабим падавинама.
Максимална температура биће од 7 на југу до 13 степени на северу Србије, у Негоитинској Крајини до 15 степени.
У Војводини ће почети да дува јак сјевероисточни вјетар.
У току вечери у склопу циклона са југа, веома снажан облачни систем са кишом, на планинама са снијегом.
Ово погоршање времена у току ноћи прошириће се на цијелу Србију.
У четвртак ће бити облачно и хладно са кишом, на планинама са снијегом.
На југу и југозападу очекују се обилније падавине, нарочито ујутро и прије подне, које ће се послије подне проширити на централне делове, Шумадију и Поморавље. У овим предјелима очекује се да падне од 20 до 40 литара кише по квадратном метру, локално и више од 50 литара, а на планинама и више од 20 центиметара снијега.
Нове обилне падавине поново ће довести до наглог раста водостаја ријека, прво мањих, потом и већих, а огромна опрезност препоручује се дуж мањих токова и потока, јер они при овако обилним падавинама за кратко вријеме нарасту и за неколико метара и доведу до поплава и бујица.
Сњежна граница налазиће се углавном изнад 1000 метара надморске висине.
Дуваће јак сјеверни ветар, који ће на планинама стварати сњежне наносе и сметове.
Усљед очекиваних временских прилика треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.
На путевима у планинским предјелима биће обавезна употреба зимске опреме и ланаца.
Снијег ће бити веома мокар и тежак, па би могао да ломи гране и дрвеће и да оштети и електричну мрежу.
Киша се очекује и у петак, на планинама снијег, а слабљење падавина и њихов престанак очекује се у суботу.
Од недјеље стабилизација времена, па се сљедеће седмице очекује сунчано и право прољећно вријеме.
