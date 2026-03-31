Двомјесечној беби дао газирани сок, дијете завршило на апаратима!

Извор:
Курир
Коментари:0
Права драма одиграла се у једној београдској болници када је двомјесечна беба примљена у тешком стању и хитно прикључена на апарате за дисање, након што јој је отац, наводно, дао газирани сок.
Према свједочењу које се проширило друштвеном мрежом Тредс (Threads), беба је у болницу донијета "сива у лицу", док су љекари одмах реаговали и започели борбу за њен живот.
"Сједим у чекаоници. Улијеће свита од 12 људи. Носе двомјесечну бебу сиву у лицу. Пребацују је на интубацију. Пита доктор шта се десило. Отац и поглавица делегације, одговара: "Дао сам му ладан Пепси!". Осјећам гнијев. И главни јунак приче, и ја, и свако, треба да зна да се беби даје само млијеко и вода. Које је право одојчета? Да ли је иста наша родитељска одговорност и основно знање? И зашто није? - написала је једна жена на мрежи Threads, а њена објава изазвала је лавину реакција - од шока и неверице до бијеса корисника који упозоравају на недостатак основног знања о њези новорођенчади.
Многи су поставили и шире питање - колико су родитељи информисани о основним правилима исхране беба и да ли је потребно више едукације како би се овакви случајеви спријечили.
Иако конкретан случај није званично потврђен од стране здравствених институција, медицински стручњаци годинама упозоравају да давање газираних и заслађених напитака бебама може имати озбиљне посљедице.
Код одојчади, организам није развијен да вари такве напитке, а унос газираних пића може довести до:
У најтежим случајевима, као што се сумња у овом догађају, може доћи и до потребе за механичком вентилацијом, односно интубацијом.
Педијатри наглашавају да се бебама у првим мјесецима живота даје искључиво:
Све остало, укључујући сокове, газирана пића и заслађене напитке, строго је непрепоручљиво и потенцијално опасно.
(Курир)
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
5 ч0
Србија
10 ч3
Србија
11 ч0
Србија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму