Двомјесечној беби дао газирани сок, дијете завршило на апаратима!

31.03.2026 22:09

Права драма одиграла се у једној београдској болници када је двомјесечна беба примљена у тешком стању и хитно прикључена на апарате за дисање, након што јој је отац, наводно, дао газирани сок.

Према свједочењу које се проширило друштвеном мрежом Тредс (Threads), беба је у болницу донијета "сива у лицу", док су љекари одмах реаговали и започели борбу за њен живот.

"Сједим у чекаоници. Улијеће свита од 12 људи. Носе двомјесечну бебу сиву у лицу. Пребацују је на интубацију. Пита доктор шта се десило. Отац и поглавица делегације, одговара: "Дао сам му ладан Пепси!". Осјећам гнијев. И главни јунак приче, и ја, и свако, треба да зна да се беби даје само млијеко и вода. Које је право одојчета? Да ли је иста наша родитељска одговорност и основно знање? И зашто није? - написала је једна жена на мрежи Threads, а њена објава изазвала је лавину реакција - од шока и неверице до бијеса корисника који упозоравају на недостатак основног знања о њези новорођенчади.

Многи су поставили и шире питање - колико су родитељи информисани о основним правилима исхране беба и да ли је потребно више едукације како би се овакви случајеви спријечили.

Иако конкретан случај није званично потврђен од стране здравствених институција, медицински стручњаци годинама упозоравају да давање газираних и заслађених напитака бебама може имати озбиљне посљедице.

Код одојчади, организам није развијен да вари такве напитке, а унос газираних пића може довести до:

  • гушења и аспирације течности у плућа
  • наглих поремећаја дисања
  • проблема са варењем
  • озбиљних метаболичких поремећаја

У најтежим случајевима, као што се сумња у овом догађају, може доћи и до потребе за механичком вентилацијом, односно интубацијом.

Шта смије да пије беба

Педијатри наглашавају да се бебама у првим мјесецима живота даје искључиво:

  • мајчино млијеко или адаптирана формула
  • вода (у одређеним ситуацијама и по препоруци љекара)

Све остало, укључујући сокове, газирана пића и заслађене напитке, строго је непрепоручљиво и потенцијално опасно.

