Нетанјаху: Уништена способност Ирана да производи атомске бомбе и ракете

СРНА

31.03.2026 22:02

Нетанјаху: Уништена способност Ирана да производи атомске бомбе и ракете
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да су уништени индустријски капацитети Ирана за производњу нуклеарних бомби и балистичких ракета.

Нетанјаху је у видео-обраћању навео да је Исламска Република погођена са десет пошасти.

Он је додао да Израел ствара "нове савезе са важним земљама у регији" против заједничке пријетње из Ирана, пренио је портал "Тајмс оф Израел".

Нетанјаху се изразио наду да ће "ускоро моћи да каже више о овим важним пактовима" и обећао да ће ирански режим пасти "прије или касније".

