Порука из Ирана: Не прихватамо прекид ватре, тражимо једну ствар

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иран не прихвата прекид ватре и захтијева прекид ратова у цијелом региону, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Аракчи за катарску телевизију „Ал Џазира“.
Министар је напоменуо да Иран није одговорио на амерички план од 15 тачака и није поставио никакве услове.
Према његовим ријечима, оно што се дешава нису преговори, већ размена порука, које се преносе директно или преко „регионалних пријатеља“.
Он је додао да Иран наставља да прима поруке од специјалног изасланика америчког председника Стива Виткофа, али да то не значи да су то преговори.
Сједињене Америчке Државе и Израел 28. фебруара су покренули низ напада на циљеве на територији Ирана, укључујући и на Техеран. У нападу је било цивилних жртава. Иран је након тога покренуо узвратне ракетне нападе на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.
Због сукоба је дошло до фактичке блокаде Ормуског мореуза – кључне руте за испоруке нафте и природног течног гаса из земаља Персијског залива на светско тржиште, што је утицало и на ниво извоза и производње нафте у региону.
