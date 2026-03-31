Аустралија је запријетила тужбама дивовима друштвених мрежа због сумње да крше забрану коришћења за кориснике млађе од 16 година, а тамошњи регулатор за интернетску сигурност открио је да истражује неке од највећих свјетских платформи због непоштовања те јединствене мјере.
Само три мјесеца након што је забрана ступила на снагу, Повјереник за е-сигурност потврдио је да су под истрагом Метин Инстаграм и Фејсбук (Facebook), Гуглов (Google) Јутјуб (YouTube), Снепчет (Snapchat) и ТикТок због могућег кршења закона, пише Ројтерс (Reuters).
Министарка комуникација Аника Велс (Annika Wells) изјавила је да влада прикупља доказе „како би повјереница за е-сигурност имала чврст случај на Савезном суду и побиједила“. „Током љета смо прикупљали доказе о свим оним причама које сте и сами несумњиво чули, о начинима на које дјеца заобилазе правила“, рекла је Велс новинарима у Канбери (Canberra).
Владе широм свијета помно прате потезе Аустралије у покушају обуздавања технолошких дивова, а многе разматрају сличне законе како би заштитиле дјецу од штетних утицаја друштвених мрежа, укључујући злостављање и нарушавање слике о властитом тијелу. Пријетња тужбом представља значајну промјену тона аустралске владе, која је у децембру, након ступања забране на снагу, испрва похвалила сарадњу технолошких компанија.
Упркос првобитним тврдњама да су компаније деактивирале 4,7 милиона сумњивих малољетничких налога, влада се готово свакодневно суочавала с медијским написима о тинејџерима који без проблема заобилазе ограничења или једноставно задржавају своје профиле без икакве провјере доби.
Из Мете (Meta) и Снепа (Snap) поручили су да су посвећени поштовању забране. Портпарол Мете додао је да је и владина анализа технологије за провјеру доби утврдила постојање „одређене границе грешке“ око добне границе од 16 година. Из ТикТока су одбили да коментаришу, док портпарол Гугла није био одмах доступан за коментар.
Према аустралијском закону, платформе морају доказати да предузимају разумне кораке како би спријечиле приступ малољетним корисницима. У супротном им пријете казне до 49,5 милиона аустралијских долара (34 милиона америчких долара) по прекршају, а поступак би на грађанском суду покренуо регулатор.
Регулатор је раније најавио да ће казнене мјере предузимати само у случајевима системског непоштовања закона. Међутим, у првом свеобухватном извјештају о усклађености од ступања забране на снагу наводи се да су мјере које су платформе увеле испод очекиваног нивоа те да ће одлука о даљим корацима бити донесена до средине године. „Сада прелазимо на фазу спровођења закона“, изјавила је повјереница Џули Инман Грант (Julie Inman Grant).
У извјештају су наведени значајни пропусти, попут подстицања дјеце која су претходно навела доб испод 16 година да поново покушају с провјером, допуштања вишеструких покушаја процјене доби док се не постигне резултат изнад 16 година те неефикасних механизама за пријаву малољетничких налога.
Регулатор је такође утврдио да неке платформе нису користиле технологију за процјену доби на основу интернетске активности корисника, док су друге провјеру доби путем фотографије користиле тек након што би корисник покушао да промијени своју доб, а не приликом саме регистрације.
Због свега тога „вјероватно је да су многа дјеца у Аустралији млађа од 16 година успјела да отворе налоге на друштвеним мрежама једноставном лажном изјавом да имају 16 или више година“, закључује регулатор. Подаци такође показују да је готово трећина родитеља изјавила да њихово дијете млађе од 16 година и даље има бар један профил на друштвеним мрежама, при чему је двије трећине њих рекло да платформа дијете уопште није питала за доб.
