Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да рат у Ирану неће трајати још дуго.
Трамп је рекао да ће у одређеном тренутку повући америчке снаге из регије Персијског залива, али "не још".
"Земље морају да се умијешају и ријеше то. Иран је десеткован", додао је Трамп.
Он је навео како "не размишља" о иранским залихама високо обогаћеног уранијума, јер су дубоко закопане.
"Чак ни не размишљам о томе. Само знам да је толико дубоко закопан да ће бити веома тешко било коме да дође до тога", рекао је Трамп у телефонском интервјуу "Си-Би-Ес њузу".
Он је додао да је уранијум "прилично безбједан" на тој дубини, али да ће "одлука бити донесена", али није прецизирао шта то значи.
Свијет
3 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
21 ч0
Најновије
Најчитаније
20
37
20
33
20
26
20
25
20
14
Тренутно на програму