Logo
Large banner

"Рат у Ирану неће трајати још дуго"

31.03.2026 18:24

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да рат у Ирану неће трајати још дуго.

Трамп је рекао да ће у одређеном тренутку повући америчке снаге из регије Персијског залива, али "не још".

"Земље морају да се умијешају и ријеше то. Иран је десеткован", додао је Трамп.

Он је навео како "не размишља" о иранским залихама високо обогаћеног уранијума, јер су дубоко закопане.

"Чак ни не размишљам о томе. Само знам да је толико дубоко закопан да ће бити веома тешко било коме да дође до тога", рекао је Трамп у телефонском интервјуу "Си-Би-Ес њузу".

Он је додао да је уранијум "прилично безбједан" на тој дубини, али да ће "одлука бити донесена", али није прецизирао шта то значи.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Балистичка ракета

Свијет

Иранци јасни: Од сутра гађамо америчке компаније, постоји и листа

3 ч

0
Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

Свијет

Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

7 ч

0
Нетанијаху: Не желим да одредим временски оквир за крај рата са Ираном

Свијет

Нетанијаху: Не желим да одредим временски оквир за крај рата са Ираном

13 ч

0
Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

Свијет

Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

21 ч

0

Више из рубрике

Балистичка ракета

Свијет

Иранци јасни: Од сутра гађамо америчке компаније, постоји и листа

3 ч

0
Војни авион

Свијет

Рим објаснио одлуку: Зашто су САД добиле "црвено свјетло"

3 ч

0
Трамп ударио "савезнике": Хоћете нафту? Идите до мореуза и узмите је

Свијет

Трамп ударио "савезнике": Хоћете нафту? Идите до мореуза и узмите је

4 ч

0
Хегсет: Трамп доноси одлуку о будућности НАТО-а

Свијет

Хегсет: Трамп доноси одлуку о будућности НАТО-а

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Додик о војном савезу: Тражићемо састанак руководства Српске и Србије, то је опасност за нас

20

33

У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

20

26

Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ

20

25

Америчка новинарка отета усред Багдада, у току велика акција снага безбједности

20

14

Нови удар на џепове грађана Бањалуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner