Хегсет: Трамп доноси одлуку о будућности НАТО-а

31.03.2026 15:40

Фото: Tanjug / AP

Предсједник САД Доналд Трамп донијеће одлуку о будућности НАТО-а након завршетка операције "Епски бијес" против Ирана, узимајући у обзир да су поједини амерички савезници одбили да помогну, изјавио је амерички министар одбране Пит Хегсет.

Он је на конференцији за новинаре рекао да САД остају посвећене Алијанси и да спроводе операцију против Ирана "у име слободног свијета".

Хегсет је истакао да иранске ракете "не досежу САД" и да досежу "савезнике и друге земље", али да Вашингтон добија "питања, препреке или оклијевање", када затражи помоћ или обичан прелет авиона.

"Предсједник наглашава да то и није неки савез ако имате земље које нису спремне да буду уз вас када вам затребају. Он једноставно то истиче и на крају ће бити његова одлука о томе како ће то изгледати након што се ово заврши", додао је Хегсет, а преноси Срна.

