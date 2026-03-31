Хегсет: Трамп доноси одлуку о будућности НАТО-а

Предсједник САД Доналд Трамп донијеће одлуку о будућности НАТО-а након завршетка операције "Епски бијес" против Ирана, узимајући у обзир да су поједини амерички савезници одбили да помогну, изјавио је амерички министар одбране Пит Хегсет.
Он је на конференцији за новинаре рекао да САД остају посвећене Алијанси и да спроводе операцију против Ирана "у име слободног свијета".
Хегсет је истакао да иранске ракете "не досежу САД" и да досежу "савезнике и друге земље", али да Вашингтон добија "питања, препреке или оклијевање", када затражи помоћ или обичан прелет авиона.
"Предсједник наглашава да то и није неки савез ако имате земље које нису спремне да буду уз вас када вам затребају. Он једноставно то истиче и на крају ће бити његова одлука о томе како ће то изгледати након што се ово заврши", додао је Хегсет, а преноси Срна.
