Рим објаснио одлуку: Зашто су САД добиле "црвено свјетло"

Италијански министар одбране Гвидо Крозето изјавио је данас да је само осигурао поштовање међународних споразума, поводом извештаја да је пре неколико дана одбио да дозволи америчким бомбардерским авионима слијетање у ваздухопловну базу Сигонела на Сицилији.
Он је нагласио да то не значи да постоји тензија са Сједињеним Америчким Државама нити да им је забрањено коришћење база у Италији, преноси Анса.
"Неки покушавају да пренесу поруку да је Италија одлучила да обустави коришћење база за америчке снаге", написао је Крозето на платформи X.
Према његовим ријечима, то је једноставно нетачно, јер су базе активне, у употреби и ништа се није промијенило.
Qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l’Italia avrebbe deciso di sospendere l’uso delle basi agli assetti USA.— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 31, 2026
Cosa semplicemente falsa, perché le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato.
Il Governo continua a fare ciò che hanno sempre fatto tutti i Governi…
"Влада наставља да ради оно што су све италијанске владе одувијек чиниле - у складу са потпуним поштовањем обавеза преузетих пред парламентом и у складу са линијом поновљеном и у Врховном савјету за одбрану, у континуитету са свим претходним савјетима током деценија", нагласио је он.
Крозето је рекао да међународни споразуми јасно регулишу и разликују шта захтјева посебну сагласност владе, без које није могуће да се одобри било шта и шта се сматра технички дозвољеним јер је укључено у споразуме.
"Министар само мора да осигура њихово поштовање. Треће опције нема. На крају, желим да поновим да не постоје тензије са САД, јер они знају правила која регулишу њихово присуство у Италији од 1954. године, подједнако добро као и ми", нагласио је он.
Раније данас извори који имају сазнања о ситуацији саопштили су да је Италија пре неколико дана одбила да САД да дозволу за коришћење војне базе Сигонела на Сицилији, потврђујући извјештај листа "Коријере дела сера".
