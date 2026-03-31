Рим објаснио одлуку: Зашто су САД добиле "црвено свјетло"

31.03.2026 17:12

Фото: Pixabay

Италијански министар одбране Гвидо Крозето изјавио је данас да је само осигурао поштовање међународних споразума, поводом извештаја да је пре неколико дана одбио да дозволи америчким бомбардерским авионима слијетање у ваздухопловну базу Сигонела на Сицилији.

Он је нагласио да то не значи да постоји тензија са Сједињеним Америчким Државама нити да им је забрањено коришћење база у Италији, преноси Анса.

"Неки покушавају да пренесу поруку да је Италија одлучила да обустави коришћење база за америчке снаге", написао је Крозето на платформи X.

Према његовим ријечима, то је једноставно нетачно, јер су базе активне, у употреби и ништа се није промијенило.

"Влада наставља да ради оно што су све италијанске владе одувијек чиниле - у складу са потпуним поштовањем обавеза преузетих пред парламентом и у складу са линијом поновљеном и у Врховном савјету за одбрану, у континуитету са свим претходним савјетима током деценија", нагласио је он.

Крозето је рекао да међународни споразуми јасно регулишу и разликују шта захтјева посебну сагласност владе, без које није могуће да се одобри било шта и шта се сматра технички дозвољеним јер је укључено у споразуме.

"Министар само мора да осигура њихово поштовање. Треће опције нема. На крају, желим да поновим да не постоје тензије са САД, јер они знају правила која регулишу њихово присуство у Италији од 1954. године, под‌једнако добро као и ми", нагласио је он.

Раније данас извори који имају сазнања о ситуацији саопштили су да је Италија пре неколико дана одбила да САД да дозволу за коришћење војне базе Сигонела на Сицилији, потврђујући извјештај листа "Коријере дела сера".

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

