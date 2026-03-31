Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јекатерина Чудновски, позната и као Кејти, у јавним биографијама описана је као мајка четворо дјеце која је посвећена породици, филантропији и помагању другима. Рођена у Украјини, често истиче свој рад на подршци истраживањима рака, као и професионалну каријеру правнице у једној глобалној технолошкој компанији.
Након смрти свог супруга, Леонида Радвинског, у 43. години живота, Чудновски је дошла у позицију да кроз породични фонд добије контролни удио у компанији OnlyFans. Тај породични удио процјењује се на око 5,5 милијарди долара.
Очекује се да ће она имати кључну улогу у доношењу одлука о будућности компаније, укључујући правац њеног пословног модела и однос према садржају који се објављује на платформи.
Леонид Радвински био је власник компаније OnlyFans и милијардер чије је богатство процијењено на 4,7 милијарди долара. Рођен у Украјини, још као дијете се преселио у Сједињене Америчке Државе.
Каријеру је започео још као тинејџер покретањем порнографског сајта, а касније је купио OnlyFans 2018. године, док је компанија још била у фази раста. Био је познат по томе што је избјегавао јавност - никада није давао интервјуе, а о њему је постојала само једна јавно доступна фотографија.
Године 2024, како му се здравствено стање погоршавало, пребацио је власништво над компанијом у породични фонд. Прије његове смрти вођени су преговори о продаји дијела компаније инвестиционом фонду Architect Capital, али договор није закључен.
Аналитичари су га често описивали као контроверзну личност, а његов пословни успех значајно је порастао током глобалне пандемије.
OnlyFans основан је 2016. године и функционише као платформа на којој корисници плаћају мјесечне претплате креаторима садржаја, обично између 5 и 50 долара. Платформа узима провизију од 20% зараде креатора.
Иако компанија настоји да се представи као друштвена мрежа и технолошки успјех, велики дио прихода долази од експлицитног садржаја. У 2024. години остварила је приход од 7,2 милијарде долара, иако запошљава свега 42 људи.
Платформа је више пута покушавала да се удаљи од порнографског садржаја, укључујући најаву забране експлицитног материјала која је брзо повучена. Такође је покренут и сервис ОФТВ, фокусиран на неексплицитан садржај попут фитнеса и кувања.
OnlyFans сарађује са око 1.500 модератора и користи вештачку интелигенцију за надзор садржаја, уз политику нулте толеранције према илегалном материјалу. Упркос томе, компанија се суочавала са критикама и регулаторним проблемима, укључујући казну због нетачних информација о провјери старости корисника.
Иако мали број креатора зарађује милионе, процјене указују да већина корисника платформе остварује релативно скромне приходе.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
9 ч0
Тенис
1 д0
Сцена
1 седм0
Сцена
1 седм0
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
20
37
20
33
20
26
20
25
20
14
Тренутно на програму