Милица Дабовић разријешила све дилеме - тек је почела да зарађује на сајту за одрасле

23.03.2026
08:09
Милица Дабовић, бивши капитен кошаркашке репрезентације Србије, наишла је на велику осуду када је, као успјешна спортисткиња, одлучила да отвори профил на сајту за одрасле и продаје интимне фотографије. Међутим, како је открила док је одговарала на питања пратилаца на Инстаграму, негативни коментари нису утицали на њу.
- Након свих прозивки око сајта, видим да си смањила активност, вјерујем да је знак да си близу циља - гласило је једно питање.
- Ја тек почела, важно ми је да ме на сајту обожавају - одговорила је Милица.
- Зашто се бавиш тиме - занимало је сљедећег пратиоца.
- Јер уживам у томе - јасна је била Милица.
Подсјетимо, Милица Дабовић је недавно говорила о увредама које трпи откако је отворила профил.
- Почела сам да говорим једну узречицу: 'Од ових поштених, ми ку*ве не можемо доћи на ред. Ево, ја идем да спавам у 10 сати увече, не излазим, не пијем, нема ме нигдје, не може ме нико срести... Али сам ку*ва. А зашто сам ку*ва, то не знају.
- У свијету спортисткиње које отворе профил на сајту за одрасле зараде по 8 до 10 милиона за једну ноћ. Овдје код нас се то схватило као да се продајеш, као да шириш ноге за новац, а у свијету као да је каталог. Претплата иде око 15, 20 долара - закључила је бивша кошаркашица гостујући у подкасту Спортцаст.
(Курир)
