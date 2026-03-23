Logo
Large banner

Милица Дабовић разријешила све дилеме - тек је почела да зарађује на сајту за одрасле

23.03.2026

08:09

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Instagram

Милица Дабовић, бивши капитен кошаркашке репрезентације Србије, наишла је на велику осуду када је, као успјешна спортисткиња, одлучила да отвори профил на сајту за одрасле и продаје интимне фотографије. Међутим, како је открила док је одговарала на питања пратилаца на Инстаграму, негативни коментари нису утицали на њу.

- Након свих прозивки око сајта, видим да си смањила активност, вјерујем да је знак да си близу циља - гласило је једно питање.

- Ја тек почела, важно ми је да ме на сајту обожавају - одговорила је Милица.

- Зашто се бавиш тиме - занимало је сљедећег пратиоца.

- Јер уживам у томе - јасна је била Милица.

"Говоре ми да сам проститутка"

Подсјетимо, Милица Дабовић је недавно говорила о увредама које трпи откако је отворила профил.

- Почела сам да говорим једну узречицу: 'Од ових поштених, ми ку*ве не можемо доћи на ред. Ево, ја идем да спавам у 10 сати увече, не излазим, не пијем, нема ме нигдје, не може ме нико срести... Али сам ку*ва. А зашто сам ку*ва, то не знају.

- У свијету спортисткиње које отворе профил на сајту за одрасле зараде по 8 до 10 милиона за једну ноћ. Овдје код нас се то схватило као да се продајеш, као да шириш ноге за новац, а у свијету као да је каталог. Претплата иде око 15, 20 долара - закључила је бивша кошаркашица гостујући у подкасту Спортцаст.

(Курир)

Подијели:

Тагови :

Milica Dabović

онлифенс

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

35

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

10

32

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

10

23

Здравко Чолић саслушан у тужилаштву

10

19

Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

10

16

НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner