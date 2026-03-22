Сања Кужет открила да ли се враћа у "Звезде Гранда"

22.03.2026

17:18

Сања Кужет открила да ли се враћа у "Звезде Гранда"

Једна од водитељки музичког такмичења Звезде Гранда, Сања Кужет, стала је на пут бројним спекулацијама о њеном дугом одсуству са малих екрана и открила своје планове.

Како је најавила, ускоро би требало да се врати пословним ангажманима.

На директно питање да ли је од септембра можемо поново очекивати на великој сцени Звезда Гранда, Сања је дала јасан одговор.

– Да, наравно да ме можете очекивати – рекла је Сања са осмијехом.

Иако је направила дужу паузу у каријери, интересовање јавности за омиљеном водитељком не јењава. Сања је искористила прилику да се јавно захвали свима који јој свакодневно пружају огромну подршку путем друштвених мрежа.

– Да, свакако. Вјерујте од када сам направила ову паузу у такмичењу не прође дан да на Инстаграму не примим море порука тог састава, или да ме поздраве или да ме питају када ћу да се вратим. И то из читавог региона. Ја толико дуго нисам била у тој емисији, а људи заправо уопште не стичу утисак да мене нема и интересовање ни једног тренутка није престало. Не могу то, а да не подијелим са вама и да се јавно захвалим јер је немогуће свим тим људима одговорити и објаснити каква је ситуација – испричала је водитељка.

Због вишемјесечне паузе и недостатка прецизних информација, у јавности су почеле да круже гласине да је Кужетова можда заувијек одустала од водитељског позива. Ипак, она је одлучно демантовала те наводе, подсјећајући колико дуго је вјерна својој професији.

– Па сад неко можда зна, па да л’ је треће дијете, друго, прво. Мислим што би људи знали зашто ја још увијек не радим. Неки мисле да сам одустала, да сам се можда повукла из водитељског посла, да ме то више не занима. Али то је заиста моја прва љубав и 23 године ће бити како радим овај посао – истакла је Сања, преноси Гранд.

