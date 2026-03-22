Ера Ојданић у вези са 43 године млађом

22.03.2026
Фолкер Ера Ојданић, који увелико гази 79. годину, а који је у вези са 43 године млађом, поново је успио да заинтригира јавност својим изјавама о женама и љубавном животу.
Ера Ојданић се нашао у “врућој столици” у емисији код Лее Киш када му је Милица Дабовић поставила веома директно питање да ли има само једну дјевојку.
Његов одговор, очекивано, никога није оставио равнодушним.
– Ја сам човјек рођен да бирам – одговорио је Ера у свом препознатљивом маниру, а потом открио и један изричит услов од којег не одступа: ” Нећу да идем без моје дјевојке, не долази у обзир”.
Иначе, фолкер Ера Ојданић изазвао је велику пажњу јавности када је открио да је у емотивној вези са дјевојком која је од њега млађа чак 43 године. Његово признање изазвало је бројне реакције, а пјевач је у међувремену одлучио да подијели и неке интимније детаље из њихове свакодневице.
– Како да не. Док је у бунилу бурне ноћи, ја је изненадим чистим домаћим медом, хладном водицом, кафицом и кажем ‘Мацо моја, буди се’, а она као ‘Шта ти је, бре?’. А ја јој кажем ‘Видиш ко те гледа, будало једна, је л’ си нормална?’. И она онако рашчупана, знаш оно… – почео је да објашњава и додао да се сва љепота жене види ујутру након бурне ноћи.
– Ја обожавам жену кад је природно рашчупана ујутру. Сваки шарм и љепоту видиш ујутру кад је пробудиш. И кад је видиш онако чупаву, неочешљану, још ако је било љубавно лудило, и без шминке, ма жена изгледа топ – истакао је Ера за Гранд онлине.
