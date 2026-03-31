Logo
Large banner

СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

Аутор:

АТВ
31.03.2026 16:59

Коментари:

0
Фото: Facebook

Општинско вијеће Какња је на данашњој сједници усвојило Одлуку о додјели Петнаестоаприлских признања за 2026. годину, а најважније признање "Грб Општине Какањ" добио је њен актуелни градоначелник Мирнес Бајтаревић.

Општина је јавни позив за додјелу Петнаестоаприлских признања објавила 3. марта ове године и то за признања "Грб Општине Какањ", двије "Плакете с дипломом" и три "Захвалнице".

Стигло је укупно девет пријава, од чега четири за "Грб Општине Какањ". Осим градоначелника Бајтаревића, за то признање су пријављени још Сенка Балорда, ЈУ Центар за социјални рад Какањ и Неформална група грађана "Километар живота".

Комисија за додјелу Петнаестоаприлских признања Општине Какањ донијела је одлуку о додјели признања 26. марта, а Општинско вијеће је данас потврдило ту одлуку.

"У дискусији је учествовао Џевдет Хускић, а након дискусије Вијеће је усвојило Одлуку о додјели Петнаестоаприлских признања Општине Какањ за 2026. годину с 23 гласа за, 2 против и 2 уздржана. Грб Општине Какањ додијељен је Мирнесу Бајтаревићу, Плакете са дипломом: Сенки Балорди и ЈУ Центар за социјални рад Какањ, а Захвалнице: Љуби Шарац, Наилу Бегићу и Неформалној групи грађана 'Километар живота'", наводи се у одлуци Општинског вијећа.

Бајтаревић је иначе СДА-ов начелник Какња, који је на ту функцију изабран 15. новембра 2020. године, а претходно је био општински одборник те директор Јавног предузећа "Гријање".

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мирнес Бајтаревић СДА Кањањ

Какањ

SDA

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

15:50

Крваво цвијеће С02 ЕП317 (12+)

серијски програм

16:40

Вјежбајте са Лидијом

лајфстајл

16:50

Најбоље из АТВ јутра

јутарњи програм

17:10

Центар дана

инфотејмент

18:50

Маркетинг

маркетинг

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

19:40

Маркетинг

маркетинг

Стање на граничним прелазима

Small banner