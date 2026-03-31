СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

Општинско вијеће Какња је на данашњој сједници усвојило Одлуку о додјели Петнаестоаприлских признања за 2026. годину, а најважније признање "Грб Општине Какањ" добио је њен актуелни градоначелник Мирнес Бајтаревић.
Општина је јавни позив за додјелу Петнаестоаприлских признања објавила 3. марта ове године и то за признања "Грб Општине Какањ", двије "Плакете с дипломом" и три "Захвалнице".
Стигло је укупно девет пријава, од чега четири за "Грб Општине Какањ". Осим градоначелника Бајтаревића, за то признање су пријављени још Сенка Балорда, ЈУ Центар за социјални рад Какањ и Неформална група грађана "Километар живота".
Комисија за додјелу Петнаестоаприлских признања Општине Какањ донијела је одлуку о додјели признања 26. марта, а Општинско вијеће је данас потврдило ту одлуку.
"У дискусији је учествовао Џевдет Хускић, а након дискусије Вијеће је усвојило Одлуку о додјели Петнаестоаприлских признања Општине Какањ за 2026. годину с 23 гласа за, 2 против и 2 уздржана. Грб Општине Какањ додијељен је Мирнесу Бајтаревићу, Плакете са дипломом: Сенки Балорди и ЈУ Центар за социјални рад Какањ, а Захвалнице: Љуби Шарац, Наилу Бегићу и Неформалној групи грађана 'Километар живота'", наводи се у одлуци Општинског вијећа.
Бајтаревић је иначе СДА-ов начелник Какња, који је на ту функцију изабран 15. новембра 2020. године, а претходно је био општински одборник те директор Јавног предузећа "Гријање".
