Краћи предах или спас? Стигао руски танкер

Руски нафтни танкер стигао је у луку на Куби да би испоручио прву пошиљку сирове нафте овој острвској земљи.
Танкер "Анатолиј Колодкин", који је под америчким санкцијама, стигао је у луку Матанзас, источно од Хаване, гдје ће истоварити 730.000 барела сирове нафте након путовања из Русије које је трајало три седмице, пренио је АФП.
САД су претходно одобриле испоруку нафте иако су раније увеле нафтну блокаду Куби.
Куба је усљед нафтне блокаде доживјела масовни нестанак струје, увела максималну штедњу горива и смањила обим јавног превоза.
Кубански министар енергетике и рударства Висенте де ла О`Леви захвалио је Русији на подршци и објавио на "Иксу" да ова "вриједна пошиљка стиже усред сложене енергетске ситуације" са којом се Куба суочава.
Аналитичари оцјењују да ће ова испорука нафте донијети Куби само краћи предах, преноси Срна.
