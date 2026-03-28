Трамп запријетио: Ова држава је сљедећа

АТВ

28.03.2026

09:04

Трамп запријетио: Ова држава је сљедећа
Фото: Tanjug/AP/Allison Robbert

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је "Куба сљедећа" током говора на инвестиционом форуму у Мајамију, при чему је истицао успјехе америчких војних операција у Венецуели и Ирану.

Иако није прецизирао шта тачно планира да уради са том острвском државом, Трамп је више пута истицао да сматра да је власт у Хавани, суочена с тешком економском кризом, на ивици колапса.

Његова администрација посљедњих недјеља отворила је преговоре са дијеловима кубанског руководства, док је сам Трамп назначио да ни војна опција није искључена.

Иран

Свијет

Жесток напад на америчку базу, рањено више војника

"Изградио сам велику војску. Рекао сам: 'Никада је нећете морати користити.' Али понекад је морате користити. И Куба је сљедећа, успут. Али правите се да то нисам рекао. Правите се да нисам", поручио је Трамп, преноси "Ројтерс".

Предсједник Кубе Мигуел Дијаз-Канел потврдио је да земља води разговоре са САД како би избегла могући војни сукоб, док кубанска економија тешко подноси поремећаје у увозу нафте, о којој зависи за рад електрана и саобраћај.

Више из рубрике

Жесток напад на америчку базу, рањено више војника

Свијет

Жесток напад на америчку базу, рањено више војника

3 ч

0
Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

Свијет

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

13 ч

0
Новчаница долара

Свијет

Велика промјена на новчаници долара: Трамп је први предсједник у историји који ће ово урадити

13 ч

0
Гром ударио у Бурџ Калифу

Свијет

Невјероватан снимак из Дубаија: Гром ударио у највишу зграду на свијету

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Приколица камиона се преврнула од силовитог удара вјетра

12

04

Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

12

02

Огласила се Цивилна заштита Српске: Ево гдје су највећи проблеми

11

58

Амиџић: Интерес инвеститора екстерна потврда финансијске позиције Српске

11

57

На граничном прелазу забрањен саобраћај шлеперима и теретњацима са приколицом

