Трамп запријетио: Ова држава је сљедећа

Аутор:АТВ
28.03.2026
09:04
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је "Куба сљедећа" током говора на инвестиционом форуму у Мајамију, при чему је истицао успјехе америчких војних операција у Венецуели и Ирану.
Иако није прецизирао шта тачно планира да уради са том острвском државом, Трамп је више пута истицао да сматра да је власт у Хавани, суочена с тешком економском кризом, на ивици колапса.
Његова администрација посљедњих недјеља отворила је преговоре са дијеловима кубанског руководства, док је сам Трамп назначио да ни војна опција није искључена.
"Изградио сам велику војску. Рекао сам: 'Никада је нећете морати користити.' Али понекад је морате користити. И Куба је сљедећа, успут. Али правите се да то нисам рекао. Правите се да нисам", поручио је Трамп, преноси "Ројтерс".
Предсједник Кубе Мигуел Дијаз-Канел потврдио је да земља води разговоре са САД како би избегла могући војни сукоб, док кубанска економија тешко подноси поремећаје у увозу нафте, о којој зависи за рад електрана и саобраћај.
🇺🇸🇨🇺 | Donald Trump: “Cuba es la siguiente. Hagan como si no hubiera dicho eso, por favor.” pic.twitter.com/rzMw12XYtg— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 27, 2026
