Logo
Large banner

Невјероватан снимак из Дубаија: Гром ударио у највишу зграду на свијету

Аутор:

АТВ

27.03.2026

22:13

Коментари:

0
Гром ударио у Бурџ Калифу
Фото: X/Screenshot

Страшно невријеме погодило је у току ноћи четвртка на петак Дубаи, град у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ), а гром је ударио директно у највишу зграду на свијету - Бурџ Калифу. На друштвеним мрежама се убрзо појавио и снимак невремена и удар грома у највишу зграду на свијету.

Снажна олуја која је погодила Дубаи је изазвала велике проблеме у саобраћају. Бројне улице су поплављене због чега је апеловано на становништво да возе пажљиво и да не иду на пут без пријеке потребе.

Грађани су упозорени да не иду на плаже због грмљавине и њене снаге на отвореном простору поред воде. Такође, грађанима је речено да се држе ван подручја која су склона поплавама и планинских регија, преноси Мондо.

Зграда Бурџ Калифа је висока 767 метара и има 163 спрата. Отворена је 2010. године и од тада важи за највишу зграду на свијету.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

22

59

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

22

50

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

22

43

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

22

40

Ухапшен чувени Тајгер Вудс

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner