Невјероватан снимак из Дубаија: Гром ударио у највишу зграду на свијету

Аутор:АТВ
27.03.2026
22:13
Страшно невријеме погодило је у току ноћи четвртка на петак Дубаи, град у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ), а гром је ударио директно у највишу зграду на свијету - Бурџ Калифу. На друштвеним мрежама се убрзо појавио и снимак невремена и удар грома у највишу зграду на свијету.
Снажна олуја која је погодила Дубаи је изазвала велике проблеме у саобраћају. Бројне улице су поплављене због чега је апеловано на становништво да возе пажљиво и да не иду на пут без пријеке потребе.
Грађани су упозорени да не иду на плаже због грмљавине и њене снаге на отвореном простору поред воде. Такође, грађанима је речено да се држе ван подручја која су склона поплавама и планинских регија, преноси Мондо.
Зграда Бурџ Калифа је висока 767 метара и има 163 спрата. Отворена је 2010. године и од тада важи за највишу зграду на свијету.
#Lightning hitting the top of the Burj Khalifa, #Dubai, UAE this evening as severe thunderstorms affect the city! #Thunderstorm ⚡️⚡️— Dr. Bu Abdullah (@Dr_BuAbdullah) March 26, 2026
