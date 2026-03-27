Шта ради породица Превц: Још један рекорд на Планици, а није Домен

Аутор:АТВ
27.03.2026
22:04
Коментари:0
Ника Превц, словеначка ски скакачица (21), поставила је овог петка, 27. марта на Планици нови свјетски рекорд.
У другој серији тренинга полетјела је до 242,5 метара.
Тиме је Превц за чак шест и по метара поправила свој претходно најбољи досег.
Прошле године у марту она је у Викерсунду скочила до 236 метара.
Брат и сестра Превц власници су свјетских рекорда у ски скоковима, а сада су оба остварена на њиховој Планици.
Брат Домен је прошле године скочио до тренутно рекордних 254,5 метра у мушкој конкуренцији.
Словеначки коментатори нису скривали шок и одушевљење Никиним летом на домаћем тлу.
"Никада нисам више уживала током каријере него у овом тренутку", рекла Ника Превц.
Одмах након постављеног новог рекорда рекла је да не зна што би додала на све ово али ипак је проговорила раздрагано.
"Ово је најбољи дан у мојој каријери. Осјећај је невјероватан", рекла је Превц уз рапсодију окупљених словеначких навијача.
Niesamowita 🇸🇮Nika Prevc! 242,5 metra - nowy kobiecy rekord świata w długości skoku! #Planica #skijumpingfamily @skijumpingpl pic.twitter.com/RXsllWQH5n— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 27, 2026
Подсјећамо, као што смо већ писали Никин брат је добио статуу на Планици на мјесту доскока вриједног свјетског рекорда и историје.
Чини се да ће сада њему да се придружи још један члан породице.
Може ли љепше?
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму