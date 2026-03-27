Шта ради породица Превц: Још један рекорд на Планици, а није Домен

27.03.2026

22:04

Ника Превц, словеначка ски скакачица (21), поставила је овог петка, 27. марта на Планици нови свјетски рекорд.

У другој серији тренинга полетјела је до 242,5 метара.

Тиме је Превц за чак шест и по метара поправила свој претходно најбољи досег.

Прошле године у марту она је у Викерсунду скочила до 236 метара.

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

Брат и сестра Превц власници су свјетских рекорда у ски скоковима, а сада су оба остварена на њиховој Планици.

Брат Домен је прошле године скочио до тренутно рекордних 254,5 метра у мушкој конкуренцији.

Коментатори у трансу, навијачи одушевљени

Словеначки коментатори нису скривали шок и одушевљење Никиним летом на домаћем тлу.

"Никада нисам више уживала током каријере него у овом тренутку", рекла Ника Превц.

Одмах након постављеног новог рекорда рекла је да не зна што би додала на све ово али ипак је проговорила раздрагано.

"Ово је најбољи дан у мојој каријери. Осјећај је невјероватан", рекла је Превц уз рапсодију окупљених словеначких навијача.

Брат већ добио статуу, на реду је она

Подсјећамо, као што смо већ писали Никин брат је добио статуу на Планици на мјесту доскока вриједног свјетског рекорда и историје.

Чини се да ће сада њему да се придружи још један члан породице.

Може ли љепше?

Више из рубрике

Теретана

Остали спортови

МОК: Само биолошке жене могу да се такмиче на олимпијским играма у женској категорији

1 д

0
"Желим да освојим злато": Ивана Шпановић зна да неће бити лако, али има јасан циљ

Остали спортови

"Желим да освојим злато": Ивана Шпановић зна да неће бити лако, али има јасан циљ

2 д

0
Андрија Пећанац рукометаш Борца

Остали спортови

Играч бањалучког Борца Андрија Пећанац се пробудио из коме

3 д

0
Рукавице за бокс, музеј спорта у Бањалуци.

Остали спортови

Историја бањалучког бокса у “Музеју спорта”

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

22

59

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

22

50

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

22

43

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

22

40

Ухапшен чувени Тајгер Вудс

