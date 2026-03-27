Logo
Large banner

Велика промјена на новчаници долара: Трамп је први предсједник у историји који ће ово урадити

Аутор:

АТВ

27.03.2026

22:33

Коментари:

0
Новчаница долара
Фото: Pexels/cottonbro studio

Потпис америчког предсједника Доналда Трампа ускоро ће се појавити на америчком папирном новцу, потврдило је Министарство финансија САД.

Овај потез представља први пут у историји да се потпис актуелног предсједника САД нађе на законском средству плаћања. Како би се ова промјена спровела, потпис државног трезора биће уклоњен први пут још од 1861. године, преноси The Guardian.

Министарство финансија навело је да ову промјену уводи како би обиљежило предстојећу 250. годишњицу Сједињених Америчких Држава.

Министар финансија Скор Бесент потврдио је ове промјене у саопштењу:

"Под вођством предсједника Доналда Трампа, налазимо се на путу ка невиђеном економском расту, трајној доминацији долара и фискалној снази и стабилности. Не постоји снажнији начин да се препознају историјска достигнућа наше велике земље и предсједника Доналда Трампа од америчких новчаница које носе његово име, и сасвим је прикладно да ова историјска валута буде издата поводом 250. годишњице од оснивања Сједињених Америчких Држава".

Према наводима агенције Ројтерс, прве новчанице од 100 долара са потписима Трамп и Бесента биће штампане у јуну, након чега ће услиједити и друге новчанице у наредним мјесецима.

"Како се приближава 250. годишњица наше велике нације, америчка валута ће наставити да буде симбол просперитета, снаге и непоколебљивог духа америчког народа под вођством предсједника Доналд Трамп“, рекао је шеф америчког трезора Брендон Бич.

Ово је најновији примјер Трамповог настојања да остави свој печат на америчким културним институцијама, након преименовања Америчког института за мир, центра за извођачке умјетности Кенеди и нове класе ратних бродова, између осталог.

Трамп је и раније покушавао да остави траг на америчкој валути. Раније овог мјесеца, федерална комисија за умјетност је отворила пут Ковници новца САД да производи комеморативне златнике од 24 карата са Трамповим ликом.

Панел, састављен искључиво од чланова које је именовао сам Трамп, одобрио је дизајн упркос савезном закону који налаже да живи предсједници САД не могу да се појављују на кованицама, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Dolar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта ради породица Превц: Још један рекорд на Планици, а није Домен

Остали спортови

Шта ради породица Превц: Још један рекорд на Планици, а није Домен

1 ч

0
Виткоф: Вашингтон очекује састанак са Техераном до краја седмице

Свијет

Виткоф: Вашингтон очекује састанак са Техераном до краја седмице

1 ч

0
Иран повукао неочекиван потез

Свијет

Иран повукао неочекиван потез

1 ч

0
Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

Свијет

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

1 ч

0

Више из рубрике

Гром ударио у Бурџ Калифу

Свијет

Невјероватан снимак из Дубаија: Гром ударио у највишу зграду на свијету

51 мин

0
Виткоф: Вашингтон очекује састанак са Техераном до краја седмице

Свијет

Виткоф: Вашингтон очекује састанак са Техераном до краја седмице

1 ч

0
Иран повукао неочекиван потез

Свијет

Иран повукао неочекиван потез

1 ч

0
Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

Свијет

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

22

59

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

22

50

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

22

43

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

22

40

Ухапшен чувени Тајгер Вудс

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner