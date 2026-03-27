Велика промјена на новчаници долара: Трамп је први предсједник у историји који ће ово урадити

Потпис америчког предсједника Доналда Трампа ускоро ће се појавити на америчком папирном новцу, потврдило је Министарство финансија САД.

Овај потез представља први пут у историји да се потпис актуелног предсједника САД нађе на законском средству плаћања. Како би се ова промјена спровела, потпис државног трезора биће уклоњен први пут још од 1861. године, преноси The Guardian.

Министарство финансија навело је да ову промјену уводи како би обиљежило предстојећу 250. годишњицу Сједињених Америчких Држава.

Министар финансија Скор Бесент потврдио је ове промјене у саопштењу:

"Под вођством предсједника Доналда Трампа, налазимо се на путу ка невиђеном економском расту, трајној доминацији долара и фискалној снази и стабилности. Не постоји снажнији начин да се препознају историјска достигнућа наше велике земље и предсједника Доналда Трампа од америчких новчаница које носе његово име, и сасвим је прикладно да ова историјска валута буде издата поводом 250. годишњице од оснивања Сједињених Америчких Држава".

Према наводима агенције Ројтерс, прве новчанице од 100 долара са потписима Трамп и Бесента биће штампане у јуну, након чега ће услиједити и друге новчанице у наредним мјесецима.

"Како се приближава 250. годишњица наше велике нације, америчка валута ће наставити да буде симбол просперитета, снаге и непоколебљивог духа америчког народа под вођством предсједника Доналд Трамп“, рекао је шеф америчког трезора Брендон Бич.

Ово је најновији примјер Трамповог настојања да остави свој печат на америчким културним институцијама, након преименовања Америчког института за мир, центра за извођачке умјетности Кенеди и нове класе ратних бродова, између осталог.

Трамп је и раније покушавао да остави траг на америчкој валути. Раније овог мјесеца, федерална комисија за умјетност је отворила пут Ковници новца САД да производи комеморативне златнике од 24 карата са Трамповим ликом.

Панел, састављен искључиво од чланова које је именовао сам Трамп, одобрио је дизајн упркос савезном закону који налаже да живи предсједници САД не могу да се појављују на кованицама, преноси Телеграф.рс.