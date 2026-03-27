Који грудњак је најбоље носити испод бијеле одјеће?

Једна од модних грешака која се често дешава је да неко носи бијелу мајицу или хаљину, а испод се назире грудњак јер је у погрешној боји.

С таквом одјећом, он не би требао да долази до изражаја. Било би за идеално када се током љета не би носио брусхалтер, али то није могуће, нарочито дјевојкама и женама које имају веће груди.

Једна боја грудњака се никада неће видјети испод бијеле одјеће, а то није бијели грудњак како би сви прво помислили. Он ће се назирати испод бијеле мајице или хаљине. С друге стране, онај који се неће видјети је црвени.

Црвени се грудњаци не виде испод бијеле одјеће, кажу упућени, зато што наша кожа има црвене тонове. Због тога се грудњаци ове боје стапају с кожом испод бијеле одјеће. Најбољи су они тамније црвени, бордо боје, а треба избјегавати јарко ружичасте, они ће се ипак видјети. Наравно, друга је прича ако је оно што носиш провидно, тада нема спаса и видјеће се које год да је боје грудњак. Зато прије куповине провјерите је ли тај комад провидан.

Још једна боја која се неће видјети испод бијеле одјеће је беж грудњак, онај који је бојом најсличнији боји коже, преносе Вијести.