Како ће тачно грађани добити поврат новца за гориво

Аутор:Стеван Лулић
27.03.2026
Претходних дана огромну пажњу привукла је идеја Владе Републике Српске да се грађанима врати дио новца од акциза на гориво.
Влада је то у петак, 27. марта, и озваничила те дефинисала на који начин ће то грађани моћи да ураде.
Објашњено је да неће бити никаквих исплата по марку или двије, већ да ће то бити завршено на мјесту, одмах приликом сипања.
Након сједнице премијер Минић је објаснио да се Влада у цјелости одрекла акциза које се уплаћују у буџет, чиме ће грађани Српске имати поврат од 10 фенинга по литру горива.
Додао је да ће грађанима одмах тај новац бити враћен, на начин да им се за поменути износ умањи рачун.
На тај начин је "бацио у воду" приче да ће возачи морати подносити некакве захтјеве и да ће им паре бити уплаћиване накнадно.
"То ћемо мало усложити на начин да се грађанин мора појавити са личном картом издатом у Републици Српској и не може сипати гориво ако на возилу има стране регистрационе ознаке", објаснио је Минић одмах након сједнице Владе.
Он је истакао да ће ова одлука за почетак бити примјењивана мјесец дана и да ће бити праћено њено спровођење.
Најавио је да ће се Влада наредних дана обратити бензинским пумпама како би грађанима на лицу мјеста били умањени рачуни, а та средства ће Влада потом плаћати пумпама.
"Са свим овим мјерама, уз повећање плата, Република Српска доноси мјере које су најпримјереније ситуацији", рекао је Минић и додао да се Влада максимално залаже да помогне грађанима.
Изразио је наду да ће се сукоб на Блиском истоку што прије завршити, те да ће транспорт енергената кренути несметано, а цијена нафте нормализовати.
