Како изабрати одговарајући кредитну картицу: Избјегните ове грешке

27.03.2026
Проналажење праве кредитне картице може бити изазовно јер постоји толико много доступних опција. Морате размотрити која вам је врста картице потребна, идентификовати картице које нуде најатрактивније каматне стопе и понуде у тој категорији, а затим процијенити хоће ли ваша пријава за одабрану картицу вјероватно бити успјешна.
Такође ћете хтјети провјерити је ли компанија која издаје картицу поуздана и има ли добру репутацију корисничке службе.
Врста картице коју одаберете зависиће од начина на који је намјеравате користити и свим посебним опцијама које су вам потребне. Главне категорије картица су:
- Кредитне картице за пренос стања: за оне с постојећим дугом који желе пребацити на картицу с нижом каматном стопом
- Кредитне картице за куповину: за оне који желе обавити велику куповину, попут одмора
- Кредитне картице за пренос новца: за оне који требају пребацити новац на свој банковни рачун
- Кредитне картице за изградњу кредитне способности: за оне с малом или лошом кредитном историјом
- Кредитне картице за поврат новца/награде: за оне који желе зарадити награде или погодности кроз своју потрошњу
- Свестране кредитне картице: за оне који желе комбиновати предности бројних опција у једној вишенамјенској картици
Кредитна картица за пренос стања може бити добра опција ако имате постојећи салдо на другој картици на коју плаћате високу каматну стопу. Нуде уводни период без камата које вам омогућава предах и прилику да отплатите што је више могуће дуга.
Најбоље понуде нуде до 29 мјесеци без камата, иако обично имате одређени временски период - рецимо, 60 дана - од отварања рачуна до преноса стања.
Вриједи напоменути морате ли платити накнаду за пренос стања како бисте пребацили свој новац, као и постоји ли годишња накнада за кориштење рачуна.
Такође морате бити свјесни годишње каматне стопе (АПР) када изађете из уводног периода.
Можда бисте требали размотрити кредитну картицу намијењену особама с лошом кредитном способношћу ако имате историју пропуштених плаћања других финансијских обавеза, имате ЦЦЈ против себе, ИВА или сте проглашени банкротом.
Такође су прикладне за особе које претходно нису узимале никакав облик задуживања и, као резултат тога, немају евиденцију о одговорном управљању дугом.
Многе од ових картица рекламирају се као кредитне картице за "изградњу кредита", које с временом могу побољшати вашу кредитну оцјену.
Заправо, разумно управљање било којом кредитном картицом служиће истој сврси, међутим, већа је вјероватноћа да ћете бити прихваћени за једну од ових картица и често вам се пружа и додатна подршка за управљање рачуном, можда путем е-поште с подсјетницима и текстуалних порука када доспијевају плаћања.
Квака је у томе што је годишња каматна стопа (АПР) обично далеко виша него за стандардну или премиум кредитну картицу, а максимални кредитни лимит често је релативно низак, наводи ""MoneyToTheMasses".
