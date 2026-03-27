Тежак удес у БиХ, чека се два сата

Аутор:АТВ
27.03.2026
18:27
Коментари:1
Тежак удес догодио се у послијеподневним сатима између Витеза и Какња, због чега је саобраћај веома отежан.
Како кажу возачи, у групама за размјену информација о стању на путевима, чекања су око два сата.
До несреће је наводно дошло на излазу из Витеза према Какњу.
За сада нема информација да ли је неко у овом удесу повријеђен.
Дарко Лазић први пут у јавности након смрти брата: Ево гдје ће наступити
Такође, није познато ни шта се тачно десило, односно како је дошло до несреће.
Возачи се позивају на опрез и да вожњу прилагоде стању на путевима.
