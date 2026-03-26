Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

26.03.2026

22:02

Фото: Pexels

Тијело Миломира Јоксимовића, познатијег као Миша Омега, пронађено је данас, 26. марта у стану на Палилули, јављају београдски медији.

Прве информације, како наводе, указују да је извршио самоубиство из ватреног оружја.

Комшије причају да је био болестан и да су га слабо виђали, сазнаје Телеграф.

О наведеном је обавијештена полиција, која је дошла на лице мјеста, и у сарадњи са надлежним тужилаштвом, тијело покојног је послато на судско-медицинску обдукцију.

Миша Омега је рођен у Београду 1961. године, а са супругом је имао два сина, који су, било као власници фирми или чланови управних одбора, били укључени у породичне послове, писала је "Политика" раније о Миши Омеги.

Власништво у 100 предузећа

Поред матичног "Омега комерца", по коме је добио надимак, по сопственом признању, Јоксимовић је директно или индиректно имао власнички удио у чак 100 предузећа.

Звали су га "српским краљем шљунка" и мада није био званични власник "Дунав групе" неке од фирми које су пословале у оквиру овог холдинга управо је он приватизовао.

Чланице холдинга су новосадски "Херој Пинки", београдско "Багерско-бродарско предузеће", „Напредак” из Апатина, "Бродарство" и "Војводинапут" из Зрењанина, "Хидрограђевинар" из Сремске Митровице.

Бавили се угоститељством

Осим шљунка, чланови породице Јоксимовић имали су и другу велику пасију – угоститељство. У њиховом власништву наводно су били хотели "Централ" у Земуну и "Палас" у Јагодини, "Сребрнац" на Копаонику, "Зеленкада" на Златибору, ресторани "Рујно" и "Сердарев конак" на Златибору, вила "Поштански дом" у Врњачкој Бањи. Имали су и власнички удио у предузећу "Три грозда", у оквиру којег је пословала десетина најпознатијих и најстаријих кафана у ужем центру Београда.

У посједу породице Јоксимовић је био и дио "Златибор туриста", који је обухватао луксузно апартманско насеље "Краљеви конаци", ресторан "Језеро", али и право коришћења 13,5 хектара "грађевинског земљишта у друштвеној својини" на коме се налази и језеро у центру Златибора.

Медији су пренијели и да су Јоксимовићи власници половине познате туристичке агенције "Кон Тики травел", а незванично се помињу и као газде "Полиестера" из Прибоја, "Радана" из Печењеваца, фирме за израду ортопедских помагала "Рудо".

Везе у бизнису

У бизнису се не може успјети без добрих веза, а Јоксимовић их је свакако имао и то са обје стране закона. Послије 5. октобра био је члан Главног одбора Демократске странке. Тврдио је да му је Зоран Ђинђић, с којим га је упознао неизбјежни Милан Беко, нудио мјесто потпредсједника владе, али да је ту понуду одбио.

Важио је за блиског пријатеља пензионисаног генерала полиције Горана Радосављевића Гурија. С друге стране, Јоксимовић је одрастао међу жестоким момцима с Карабурме, познавао је Љубу Земунца и Аркана, а био је у добрим односима и с Јоцом Амстердамом.

Миша Омега је говорио да живи у 1.000 квадрата и да се свога богатства се није стидио. Младима је поручивао да не бјеже из Србије.

"Притом, не желим да им будем идол", изјавио је прије неколико година за један београдски нед‌јељник.

