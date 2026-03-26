У камиону превозио 90 килограма марихуане

26.03.2026
На граничном прелазу Шид, на уласку у Србију из Хрватске, ухапшен је мушкарац чији су иницијали Д.А, у чијем камиону је пронађено око 90 килограма марихуане.
Контролом теретног моторног возила "волво" са прикључним возилом, којим је управљао Д.А, из Ивањице, пронађено је 94 пакета марихуане, саопштено је из МУП-а Србије.
Мушкарац је ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и уз кривичну пријаву биће спроведен у Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици.
