Потврђена оптужница против мушкарца који је аутомобилом усмртио дјевојчицу

АТВ

26.03.2026

15:08

Потврђена оптужница против мушкарца који је аутомобилом усмртио дјевојчицу
Фото: Unsplash

Основни суд у Вишеграду потврдио је оптужницу против мушкарца чији су иницијали Д.В. јер је аутомобилом ударио дјевојчицу М.Ч, која је од задобијених повреда преминула, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.

Оптужница терети Д.В. да је 23. маја прошле године "ситроеном" у власништву његове мајке у мјесту Увац у општини Рудо, због неприлагођене брзине ударио малољетну М.Ч. која је од повреда преминула 16. јуна.

Пометња због шест волова: "Пребјегли" у ЕУ, пријети им еутаназија?

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву је, након истраге, 12. фебруара подигло оптужницу против Д.В. због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја.

Потврђена оптужница

Саобраћајна несрећа

Више из рубрике

Елвис Кељменди ухапшен због пуцњаве на Илиџи

Хроника

Елвис Кељменди ухапшен због пуцњаве на Илиџи

4 ч

0
АТВ доноси детаље акције: Полиција ушла у магацин РиТЕ Гацко

Хроника

АТВ доноси детаље акције: Полиција ушла у магацин РиТЕ Гацко

4 ч

7
Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

Хроника

Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

5 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Трагичан епилог несреће у Сарајеву: Извучено тијело жене из Миљацке

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

17

15

Лепа Лукић открила жељу Зорице Брунцлик: ''Звала ме је и рекла..''

17

07

Влада Српске учиниће све да ријеши проблем превозника

17

05

Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

17

04

Народ прича: Породица Јокић

