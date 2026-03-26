Потврђена оптужница против мушкарца који је аутомобилом усмртио дјевојчицу

Аутор:АТВ
26.03.2026
15:08
Коментари:0
Основни суд у Вишеграду потврдио је оптужницу против мушкарца чији су иницијали Д.В. јер је аутомобилом ударио дјевојчицу М.Ч, која је од задобијених повреда преминула, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
Оптужница терети Д.В. да је 23. маја прошле године "ситроеном" у власништву његове мајке у мјесту Увац у општини Рудо, због неприлагођене брзине ударио малољетну М.Ч. која је од повреда преминула 16. јуна.
Регион
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву је, након истраге, 12. фебруара подигло оптужницу против Д.В. због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч7
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
15
17
07
17
05
17
04
Тренутно на програму