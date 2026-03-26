Трагичан епилог несреће у Сарајеву: Извучено тијело жене из Миљацке

Аутор:АТВ
26.03.2026
11:08
Коментари:0
У близини моста Арс Аеви извучено је беживотно тијело особе која је јутрос упала у Миљацку.
"Око 10:15 сати ПУ Ново Сарајево је запримила информацију да је у кориту ријеке Миљацка, уочено тијело. На терен су упућене екипе полиције, хитне помоћи и ватрогасаца", саопштено је из Министарства унутрашњих послова КС.
Друштво
Драма у Сарајеву: Особа упала у Миљацку, спасавање у току
Након извлачења тијела, у 10:30 сати, љекар Хитне помоћи је констатовао смрт женске особе.
Обавијештен је дежурни тужилац КТКС који ће руководити увиђајем на лицу мјеста.
Још увијек нема званичних информација о томе како је дошло до овог инцидента.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
4 ч2
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
11
37
11
31
11
27
11
08
11
06
Тренутно на програму