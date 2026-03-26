26.03.2026

13:11

Елвис Кељменди ухапшен због пуцњаве на Илиџи

Елвис Кељменди ухапшен је због пуцњаве која се догодила прије неколико дана на подручју сарајевског насеља Илиџа.

Кељменди, за којим је расписана потјерница због кривичног дјела изазивање опште опасности, ухапшен је на подручју Источног Сарајева, потврђено је из МУП-а Кантона Сарајево, а преноси Срна.

Кељменди је предат у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево.

Елвис Кељменди је познат по вишеструким кривичним дјелима, која укључују трговину дрогом, злоупотребу службеног положаја и раније кривичне пријаве за изазивање опште опасности, оштећење туђе ствари те неовлаштену продају и набавку оружја, јављају федерални медији.

Суд БиХ прошле године потврдио је оптужницу против Кељмендија и Ајлина Ахмића, који се терете за трговину дрогом у БиХ, Србији, Црној Гори и Албанији.

Према оптужници, Кељменди је заједно с другим лицима дрогу препродавао у БиХ, користећи апликацију "Скај" за шифровану комуникацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

