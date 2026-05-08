Промјенљиво облачно са повременом кишом

08.05.2026 08:38

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити промјенљиво облачно са повременом кишом и пљусковима с грмљавином, на крајњем сјеверу и сјевероистоку суво и најтоплије.

Увече и у наредној ноћи киша и пљускови се очекују и на истоку, а у осталим пред‌јелима суво уз разведравање, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Вјетар слаб, повремено и умјерен, и промјенљив.

Максимална температура ваздуха од 19 до 26 степени Целзијусових, у вишим пред‌јелима од 15.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме.

Температура измјерена у 8.00 часова: Бјелашница четири, Гацко шест, Дринић, Соколац и Чемерно седам, Бугојно, Иван седло, Јајце, Ливно, Хан Пијесак, Рибник и Мркоњић Град осам, Кнежево и Калиновик девет, Фоча, Сарајево, Зеница, Мраковица и Приједор 10, Рудо, Вишеград, Сребреница, Добој и Бањалука 11, Билећа и Тузла 12, Зворник 13, Мостар 14, Бијељина и Требиње 15 степени Целзијусових.

