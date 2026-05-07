Прогноза за наредне седмице је разочаравајућа

АТВ
07.05.2026 17:58

Фото: АТВ

Федерални хидрометеоролошки завод објавио је временску прогнозу до 21. маја. Најновија прогноза разочараће многе грађане који су се надали да ће се вријеме устабилити.

Како наводе, промјена времена осјетила се данас, 7. маја, у јутарњим сатима не само у виду кише и покојег кратког пљуска, него и ниже температуре.

"Нестабилно вријеме биће и у наредним данима, током којих ће бити повремене мјестимичне кише или пљуска. Највише падавина очекује се почетком наредне седмице, нарочито у југозападним и централним подручјима Босне и Херцеговине. Израженији стабилнији периоду изгледни су у другом дијелу суботе и недјељу пријеподне", најављују метеоролози.

Температуре ће бити у лаганом порасту. Минималне температуре варираће углавном између 5 и 10 у Босни, у Херцеговини од 7 до 13 степени.

Највише дневне температуре од сриједе између 17 и 22 у Босни, на подручју Херцеговине од 19 до 24 степена.

Влажан и нестабилан изнад БиХ задржаће се до краја прогнозираног периода, тако да ће сваки дан бити промјењиво облачно са краћим сунчаним периодима уз слабу кишу или краћи локални пљусак.

"Јутарње температуре варираће углавном између 6 и 11 у Босни до 14 у Херцеговини, највише дневне између 14 и 19 у Босни до 23 степена у Херцеговини", обавио је ФХМЗ.

