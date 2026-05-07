Мамини синови се рађају у ова четири знака

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мамини синови су тема о којој брује кафане и салони, али ријетко ко призна да је упецао баш таквог.
Постоје четири знака зодијака који не пресјецају пупчану врпцу, без обзира на године.
Многе жене прекасно схвате да у вези увек постоји и трећа особа чија је ријеч посљедња.
Неки мушкарци су једноставно астролошки програмирани да им мајчино мишљење остане свето слово.
Препознајте их на вријеме, пре него што њихова приврженост постане ваш непремостив проблем.По чему се препознају мамини синови у хороскопу
Рак: Емотивац који вечера код маме сваке недеље
Рак је класичан примјер мушкарца везаног за мајку. Његова мама је мјерило свих ствари, од укуса супе до избора кошуље.
Ако је ваша свекрва рекла да пиринач треба да се кува тачно седам минута, знајте да ћете ви то слушати наредних тридесет година.
Овај знак није зао, напротив. Он је пажљив, романтичан и њежан. Проблем настаје када треба донети одлуку без мајчиног благослова. Тада Рак ћути, повлачи се у своју шкољку и чека да неко други повуче потез.
Бик: Размажени гурман који тражи тањир на столу
Бик воли комфор, мир и топлу храну. Његова мајка му је деценијама сервирала ручак тачно у подне, и сада од партнерке очекује исту услугу. Ако јој закасните са супом, добијате ћутање које траје данима.
Овај размажени син зодијака није агресиван, само је тврдоглав. Промену навика доживљава као лични напад. Зато се често чује реченица: „Моја мама то никада није радила тако.“
Риба: Сањар који бјежи код маме чим загусти
Риба је најсуптилнији представник ове екипе. Делује самостално, чак боемски, али када живот притисне, пакује торбу и иде код маме „на пар дана“. Ти дани се често претворе у недеље.
Међу незрелим мушкарцима у хороскопу, Риба је најтежа за препознавање на прву лопту. Шармантан је, повучен, делује мистериозно. Ипак, када треба платити рачуне или решити проблем са шефом, први позив иде мајци.
Лав: Принц коме је мама увијек говорила да је најљепши
Лав је одрастао уз аплауз. Мама му је сваког јутра понављала да је посебан, најпаметнији и најзгоднији. То увјерење носи цијелог живота. Мушкарци везани за мајку рођени у знаку Лава очекују исти третман и од супруге.
Комплименти морају да падају као киша. Критика га рањава до сржи. Ако му кажете да је погрешио, прво ће позвати мајку да потврди колико сте ви неправедни.
Постоји неколико јасних сигнала које не смијете да игноришете на почетку везе:
Мајку зове више пута дневно, чак и ради баналних ствари
Све ваше јело пореди са мајчиним, гласно и без такта
Финансијске одлуке не доноси без консултације са кућом
Празнике проводи искључиво код родитеља, без компромиса
Вашу критику доживљава као напад на целу породицу
Ови знакови мамини синови често граде врло стабилне бракове, под условом да партнерка прихвати свекрву као део пакета. Ако нисте спремни за то, боље је да одмах разговарате.
Не. Мушкарци везани за мајку знају да буду изузетно одани, брижни и породични. Онај ко поштује мајку, најчешће поштује и жену. Проблем настаје само када мајчина реч постане закон изнад свега осталог.
Кључ је у граници. Ако ваш партнер уме да каже „не“ мајци када је то потребно, нисте у проблему. Ако не умије, чека вас дуго преговарање и пуно уступака, пише Ало
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму