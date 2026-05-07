Сутра испалата априлских пензија

Аутор:

АТВ
07.05.2026 11:06

Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће сутра, 08. маја бити исплаћене априлске пензије у Републици Српској за које је у Буџету Републике Српске обезбјеђено укупно 180.000.000 КМ.

Влада Републике Српске ће у предстојећем периоду, у процесу израде ребаланса буџета, водити рачуна о побољшању материјалних услова и стандарда најстарије популације, пратећи њихове потребе и буџетске могућности, саопштено је из Министарства финансија.

Буџетом Републике Српске је у овој години за пензије намијењено укупно 2.162.600.000 КМ, што је више за 196,6 милиона КМ у односу на годину раније.

Ребалансом буџета који је у изради планирано је повећање буџетских средстава намијењених пензионерима у Републици Српској.

