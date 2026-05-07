На дионицама у усјецима опрез због ситнијих радова

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ одвија без застоја и посебних ограничења, а изузетак су дионице на којима се изводе радови и гдје привремено постављена сигнализација регулише саобраћај, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
Вози се по сувим, локално, у подручијима гдје пада слабија киша, влажним и клизавим коловозима, док се на дионицама у усјецима возачима скреће пажња на могућност ситнијих одрона.
Из АМС-а возачима савјетују опрезну и спорију вожњу.
На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
Због великог оштећења коловоза, на магистралном путу Бијељина-Тузла преко Бањ брда, путничка возила до три и по тоне саобраћају једном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушић" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.
Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ ће због редовног сервисирања тунела Гај и Игман затворена је лијева тунелска цијев на дионици аутопута А-1 Лепеница-Сарајево запад. Док трају радови, саобраћај је преусмјерен у десну тунелску цијев, двосмјерно.
На магистралном путу Тузла-Бијељина /Бањ Брдо/ возила до 3,5 тоне саобраћају једном траком, наизмјенично, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
Због санације коловоза на дионици ауто-пута Какањ-Лашва, у дужини од три километра, затворена је лијева страна ауто-пута. За вријеме радова возила се усмјеравају двосмјерно-десном страном, смјер Лашва-Какањ.
На дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови и Сарајево запад-Лепеница саобраћај преусмјерен у претицајну траку због радова.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, док је гранични прелаз Каракај отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
