Неисправан мед из БиХ и Хрватске

07.05.2026 12:18

Фото: Pexel/ Adonyi Gábor

Републичка инспекција за храну након анализа утврдила је да су неисправна два узорка меда поријеклом из БиХ и један узорак из Хрватске.

Инспекција је из малопродајних објеката у Српској узела 17 узорака различитих врста меда и након анализа је утврђено да су два узорка меда поријеклом из БиХ и један узорак из Хрватске неисправни.

Из Инспектората Српске је саопштено да је један узорак неисправан због садржаја воде, други због активности дијастазе која је утврђена испод прописаних вриједности и трећи због садржаја редукујућих шећера и сахарозе.

У два случаја субјекти су тражили суперанализу и из промета повукли спорне производе до завршетка овог процеса, док је у трећем случају рјешењем инспектора наређено уништавање око три килограма меда.

Контролисани су ливадски, багремов, цвјетни, шумски, липов и планински мед, поријеклом из Турске, Бугарске, Србије, Хрватске и БиХ.

Приликом узорковања посебна пажња је усмјерена на малопродајну цијену меда, односно на производе са нижом цијеном, која може бити основ за сумњу у квалитет.

"Циљ рада инспекције је осигурати да се на домаћем тржишту прометује квалитетна и безбједна храна, те спријечити сваку негативну појаву која представља нелојалну конкуренцију домаћим произвођачима", истичу у Инспекторату.

Потрошачима је препоручено да мед купују искључиво код регистрованих произвођача, те на тај начин дају властити допринос и подршку домаћим пчеларима.

Из Инспектората апелују да инспекцији пријаве случајеве у којима имају сазнања да лица продају мед сумњивог квалитета, без декларација и ван продајних мјеста.

