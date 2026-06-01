Мина Костић има неизљечиву болест: Овако је пјевачица говорила о тешкој дијагнози

01.06.2026 10:00

Мина Костић хоспитализована је јуче након што је доведена у пратњи полиције у психијатријску установу "Лаза Лазаревић

Пјевачица је задржана на даљем испитивању, што је за сада познато, а до када ће остати још увијек се не зна.

Иначе, Мина је раније говорила о својим здравственим проблемима, када је открила да има улцерозни колитис, то је изненадило многе јер је ова болест озбиљна.

Због тога има болове и грчеве у стомаку, а један од симптома је и нагло мршављење и пад енергије.

Мина Костић у пратњи полиције примљена на психијатрију

"Прије интервјуа сам размишљала да ли да вам помјерим јер се нисам осјећала добро. Ти симптоми су такви да су болови у питању, а поред тога баш нагло смршам", рекла је она за Блиц својевремено.

"Све се то у једном тренутку доведе у ред, па се опет погорша, али ја сам научила са тиме да живим. Важно је да се шири свијест о томе јер болест моја је ријетка, а има људи који ни не знају са чиме се носе", рекла је она искрено.

Подсјетимо, многе Минине колеге шокиране су информацијом да је завршила у психијатријској установи. Један од њих је и Борко Радивојевић.

"Ја сам видио вијест, не знам детаље. Не знам шта да кажем. Мину знам као врло добру и коректну колегиницу, доброг пјевача, изузетног човјека. Сваком дође у неком тренутку нека жута минута, ко зна о чему размишља и онда прерасте у нешто тако. Али свакако јој желим брз повратак кући", почео је Борко за Телеграф и додао да свако ко се бави послом музичара носи велики ризик.

"Сигурно утиче. Свако ко се бави овим послом би требало од самог старта да се припрема и ради на томе да дође крај популарности зарада. Да се не лажемо, ми озбиљно зарађујемо, али је јако кратак рок трајања. И ко се за то не припреми, може да има озбиљне посљедице", рекао је он.

