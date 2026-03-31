Аутор:АТВ
Коментари:2
У Језеру је данас полиција одузела заставе такозване "Армије БиХ", које су биле истакнуте на возилима.
Како наводе из ПУ Мркоњић Град, лицима која су управљала тим возилима су уручени прекршајни налози.
"Полицијски службеници Полицијске станице Језеро данас, 31. марта 2026. године, приликом редовне контроле саобраћаја зауставили су и контролисали три путничка моторна возила на којима су биле јасно истакнуте заставе такозване Армије БиХ.
Лицима која су управљала наведеним возилима: М.Б. и Е.Х. из Бихаћа и Н.К. из Велике Кладуше уручени су прекршајни налози по члану 8. Закона о јавном реду и миру, а заставе су уз потврду одузете", наводе из ПУ Мркоњић Град.
Подсјећамо, фудбалска репрезентација БиХ вечерас у Зеници, игра против Италије, финале баража за пласман на Свјетско првенство.
Утакмица у Зеници почиње у 20.45 минута.
