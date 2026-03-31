Одштета због невремена? Немате увијек право, ово је кључно

Аутор:Славиша Ђурковић
Уколико дође до оштећења покретне или непокретне имовине усљед невремена имате право да тражите одштету. Међутим, нећете је увијек добити.
О разлозима одбијања за АТВ је говорио адвокат Милош Палексић.
Недавно је у Парку Младен Стојановић дрво пало на аутомобил и на особу. Могу ли оштећени тражити одштету, објашњава за АТВ адвокат Милош Палексић.
"Што се тиче конкретно те ситуације, могу вам рећи да је то основ за накнаду штете. Свака јавна површина подлијеже одређеним одговорностима у смислу ко је управљач тих јавних површина. Када говоримо о парку Младен Стојановић, знамо да се о њему брине град Бањалука и њихови партнери задужени за кошење, сјечу грана и слично. Објективна одговорност је на граду Бањалука поводом накнада штете које се дешавају на тај начин. Да ли падом грана или дрвета. Сва штета која настане и произађе из тога, одговоран је град Бањалука, односно управљач јавне површине", каже Палексић.
Међутим, он подсјећа и да се управљач може искључити одговорности ако се штета догоди усљед више силе која се није могла предвидјети или избјећи.
"Судска пракса је била шаролика до протеклих година. Имали смо ситуације да су нам тужбе за накнаду штете одбијане јер је РХМЗ издао упозорење на јако невријеме. Виша сила јесте временска непогода и то нико не може да предвиди нити да такву будућу штету отклони. Суд је ту заузео јасан став да сва трећа лица која нису била упозната са том чињеницом, немају право за надокнаду штете. Док у ситуацијама када није било такве врсте најаве путем РХМЗ или медија, људи имају право за накнаду штете", каже
