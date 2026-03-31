Огласио се фонд ПИО, ево коме се прекида исплата пензија

Идентификовано је 179 корисника права са пребивалиштем у иностранству, а који до краја претходне године нису доставили потврду о животу како би се наставила несметана исплата пензије и током ове године, саопштено је из Фонда ПИО.
Идентификација је извршена у поступку детаљне анализе датих пуномоћи Фонду за исплату пензија пуномоћнику, а која се води у оквиру трајне акције "Стоп преварама до пензије поштено".
Укупна сума привремено обустављених средстава за ових 179 корисника права је 103.197 КМ на мјесечном нивоу.
Ових 179 корисника права – даваоца пуномоћи живи у државама са којима немамо потписан споразум о електронској размјени података од чега је преко 80% у САД-у, Канади и Аустралији и њихова обавеза у складу са законом је била да доставе потврду о животу. Обзиром да то нису учинили до сада, принуђени смо да привремено из исплате пензије за март искључимо свих 179 корисника права све до достављања потврде о животу.
По уредно достављеној потврди о животу и регулисању даље исплате путем пуномоћи са банком или поштом истима ће бити успостављена даља исплата.
"Против сваког пуномоћника за кога се утврди да је његов давалац пуномоћи преминуо у неком претходном периоду, а да исти није уредно обавијестио Фонд биће поднијета кривична пријава надлежним органима због преваре, а у циљу поврата неприпадајућих им средстава", наводи се у саопштењу.
