Огласио се фонд ПИО, ево коме се прекида исплата пензија

31.03.2026 14:29

Fond PIO Republike Srpske
Идентификовано је 179 корисника права са пребивалиштем у иностранству, а који до краја претходне године нису доставили потврду о животу како би се наставила несметана исплата пензије и током ове године, саопштено је из Фонда ПИО.

Идентификација је извршена у поступку детаљне анализе датих пуномоћи Фонду за исплату пензија пуномоћнику, а која се води у оквиру трајне акције "Стоп преварама до пензије поштено".

Укупна сума привремено обустављених средстава за ових 179 корисника права је 103.197 КМ на мјесечном нивоу.

Ових 179 корисника права – даваоца пуномоћи живи у државама са којима немамо потписан споразум о електронској размјени података од чега је преко 80% у САД-у, Канади и Аустралији и њихова обавеза у складу са законом је била да доставе потврду о животу. Обзиром да то нису учинили до сада, принуђени смо да привремено из исплате пензије за март искључимо свих 179 корисника права све до достављања потврде о животу.

По уредно достављеној потврди о животу и регулисању даље исплате путем пуномоћи са банком или поштом истима ће бити успостављена даља исплата.

"Против сваког пуномоћника за кога се утврди да је његов давалац пуномоћи преминуо у неком претходном периоду, а да исти није уредно обавијестио Фонд биће поднијета кривична пријава надлежним органима због преваре, а у циљу поврата неприпадајућих им средстава", наводи се у саопштењу.

Више из рубрике

Револуција у лијечењу можданог удара у УКЦ-у Српске

Друштво

3 ч

0
Издато наранџасто упозорење због вјетра

Друштво

4 ч

0
Авион, лет

Друштво

У фебруару смањен промет путника на аеродромима

5 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Друштво

Трговци кажњени са 363.000 КМ због прекорачења марже

5 ч

0

Рим објаснио одлуку: Зашто су САД добиле "црвено свјетло"

Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

Да ли се сјећате Зумбул-аге из "Сулејмана Величанственог"? Данас је непрепознатљив

Херцеговину ће погодити најјача бура ове године

