Харис жестоко оплео по Мелининој свадби: "Гламур ти не може нико платити, мораш га зарадити"

Пјевач Харис Џиновић од бивше супруге, модне креаторке Мелине Џиновић, развео се 2024. године након 10 година брака. Током емотивне везе добили су сина Кана и ћерку Ђину. Мелина се недавно поново удала и то британског милонера Џефрија Арнолда, а њих двоје живе на Азурној обали.
О њиховој гала свадби писали су медији данима широм региона. Сада је њен бивши супруг дао искрен коментар на то.
- То је њихов посао и мени то не смета. Мени је то смијешно, али само су теме милиони, злато, сатови, торбе... Али за гламур мораш сам зарадити. Гламур ти нико други не може платити - рекао је он, па прокоментарисао и то да ли њој смета медијска пажња.
- Па управо то ради. То њој треба. Ко би други радио него она? Да јој смета, скривала би се, али мене то не занима. О њој више не бих говорио ништа, јер не желим ни чути, ни видјети било шта што је везано за њу. Апсолутно ме не интересује. Отишла је и то је то - нагласио је пјевач.
Џиновић је признао да му смета када се медији баве његовом дјецом.
- Наравно да смета. Мислим да дјецу треба оставити по страни. Зашто би дјеца била уплетена у афере или нешто што њима уопште не припада. Треба их пустити да нормално и зрело одрастају, без оптерећења стварима које их се не тичу - сматра Харис Џиновић.
Пјевач се дотакао и свог емотивног живота. Признао је да му жене прилазе, али да је тешко наћи ону праву.
- Прилазе, али углавном су срамежљиве. Ипак, најчешће први прилазе мушкарци, као што је увијек и било. То је неко неписано правило. Неко приђе ради фотографије, неко због дејта, неко предложи ручак или вечеру, неко дружење - открио је он, па додао:
- Да би се права особа препознала, потребно је вријеме. Не може се то догодити одмах за столом, да сједнемо, свидимо се једно другоме и одмах смо заљубљени. Све се то треба посложити, а вријеме покаже јесмо ли једно за друго или не.
Када је ријеч о новом браку Харис има јасан став.
- Не постоји шанса, да се убодем на ексер, не пада ми на памет - поручио је за крај.
Мелина Џиновић је раније отворено причала шта јој је битно код избора партнера. Истицала је да воли мушкарце са ставом, те да мушкарац треба да буде главни у кући.
- У мојој кући влада патријархално понашање, код мене је мушкарац глава куће и он се о свему пита - рекла је једном приликом она.
Није крила да су јој жеље партнера подједнако битне као њене жеље.
- Дивно је то што је Харис успио да избалансира да моје и његове жеље буду испуњене. Дјецу васпитавам тако да се одмах смире када их отац оштро погледа. У нашој кући нема модерног васпитања и не допуштамо им хирове. Често добијају и казну - истицала је она током брака са Харисом.
Иначе, познати глумац је оплео по Мелини Џиновић и њеном новом супругу. Сматра да се удала из интереса.
