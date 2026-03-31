Америчка новинарка отета усред Багдада, у току велика акција снага безбједности

31.03.2026 20:25

Америчка новинарка Шели Китлсон отета је у уторак у Багдаду. Њу су киднаповале неидентификоване особе, саопштило је ирачко Министарство унутрашњих послова, док снаге безбједности интензивно трагају за починиоцима.

Министарство је навело да је акција покренута одмах на основу, како су рекли, "прецизних обавјештајних података". Додаје се да су власти пресреле возило за које се вјерује да припада отмичарима, које се преврнуло током покушаја бијега. Међутим, Китлсонова се није налазила у возилу.

Локални медији извјештавају да је отета у близини хотела "Багдад" у улици Садун.

Сигурносне камере наводно су снимиле тренутак њене отмице, али аутентичност снимка још није потврђена.

Отмица Шели Китлсон подсјећа на случај руско-израелске истраживачице Елизабет Тсурков, која је киднапована у једном багдадском кафићу у марту 2023. године. Њу је 903 дана као таоца држала проиранска милиција Катаиб Хезболах, прије него што је ослобођена споразумом уз посредовање Сједињених Америчких Држава.

Китлсонова, америчка држављанка која је провела године у Италији и тренутно живи у Риму, позната је по храбром извјештавању из ратних зона у Авганистану, Ираку и Сирији, преноси Аваз.

Шели Китлсон нема познату политичку агенду и писала је за бројне публикације, укључујући Ал-Монитор. Извори из Трампове администрације потврдили су за Ал-Монитор да су били свјесни пријетњи упућених новинарки и да су јој савјетовали да не путује у Ирак.

