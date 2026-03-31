Извучена лото седмица! Неко је богатији за 10.200.000 КМ!

31.03.2026
20:06=>20:12

Фото: screenshot / ATV

Лото резултати 26. кола, које је извучено 31. марта 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 38, 32, 22, 26, 35, 24, 16. Ова комбинација је донијела срећу некоме у Параћину и 10.200.000 КМ!

Лото 7/39 резултати, 26. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 10.200.000 KM извучени су бројеви:

38, 32, 22, 26, 35, 24, 16.

Лото плус резултати, 26. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 4.200.000 KM извучени су бројеви:

18, 16, 10, 4, 29, 23, 39.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 26. коло

Џокер игра у 26. колу износила је 550.000 KM, извучени су бројеви:

1 8 0 2 5 0

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

