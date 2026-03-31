Logo
Large banner

Након Трампове поруке Европи скочиле цијене нафте

Извор:

Аваз

31.03.2026 21:27

Коментари:

0
Фото: Printscreen

Цијене нафте скочиле су на лондонском тржишту изнад 119 долара након поруке америчког предсједника Доналда Трампа (Трумп), која је имплицирала да се Европа треба ослонити на САД или сама преузети контролу над Хормушким мореузом. На америчком тржишту барел нафте био је скупљи за 1,93 долара, досегнувши цијену од 104,81 долар.

Трампова порука

Трамп је на друштвеној мрежи Truth Social поручио европским земљама да купују млазно гориво од САД-а или да саме осигурају пролаз кроз мореуз, истичући незадовољство подршком Европе САД-у у овој регији. Иран је због америчко-израелских напада преузео контролу над мореузом, забрањујући транзит бродовима повезанима са САД-ом, Израелом и њиховим савезницима.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп ударио "савезнике": Хоћете нафту? Идите до мореуза и узмите је

Европска комисија упозорила је чланице ЕУ на могућност дуготрајних поремећаја у снабдијевању, посебно млазним горивом и дизелом, што је додатно подигло цијене на лондонском тржишту. Санкције на увоз руске нафте, уз изузетке за Мађарску и Словачку, такође су утицале на енергетску ситуацију у регији.

Формализација контроле над мореузом

Иран је најавио формализацију контроле над мореузом кроз закон који предвиђа сигурносне аранжмане и сустав наплате накнада у иранским ријалима, а пролаз би био забрањен бродовима повезанима са САД-ом и Израелом. Нови сустав укључује и координацију с Оманом те подиже трошкове осигурања и пријевоза, што додатно повећава цијене нафте на глобалном тржишту.

ОПЕЦ-ова рачуница показује да је барел кошарице нафте чланица организације био јефтинији за 99 центи и стајао 117,12 долара, но глобални ризици и геополитичка напетост додатно врше притисак на тржиште.

Подијели:

Тагови :

Cijene nafte

Доналд Трамп

Европа

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

28

Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

23

19

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

23

17

Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

22

58

Светислав Пешић иде у пензију

22

57

Станија ошамарила Асмина кад је сазнала за дијете

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner