Након Трампове поруке Европи скочиле цијене нафте

Цијене нафте скочиле су на лондонском тржишту изнад 119 долара након поруке америчког предсједника Доналда Трампа (Трумп), која је имплицирала да се Европа треба ослонити на САД или сама преузети контролу над Хормушким мореузом. На америчком тржишту барел нафте био је скупљи за 1,93 долара, досегнувши цијену од 104,81 долар.
Трамп је на друштвеној мрежи Truth Social поручио европским земљама да купују млазно гориво од САД-а или да саме осигурају пролаз кроз мореуз, истичући незадовољство подршком Европе САД-у у овој регији. Иран је због америчко-израелских напада преузео контролу над мореузом, забрањујући транзит бродовима повезанима са САД-ом, Израелом и њиховим савезницима.
Трамп ударио "савезнике": Хоћете нафту? Идите до мореуза и узмите је
Европска комисија упозорила је чланице ЕУ на могућност дуготрајних поремећаја у снабдијевању, посебно млазним горивом и дизелом, што је додатно подигло цијене на лондонском тржишту. Санкције на увоз руске нафте, уз изузетке за Мађарску и Словачку, такође су утицале на енергетску ситуацију у регији.
Иран је најавио формализацију контроле над мореузом кроз закон који предвиђа сигурносне аранжмане и сустав наплате накнада у иранским ријалима, а пролаз би био забрањен бродовима повезанима са САД-ом и Израелом. Нови сустав укључује и координацију с Оманом те подиже трошкове осигурања и пријевоза, што додатно повећава цијене нафте на глобалном тржишту.
ОПЕЦ-ова рачуница показује да је барел кошарице нафте чланица организације био јефтинији за 99 центи и стајао 117,12 долара, но глобални ризици и геополитичка напетост додатно врше притисак на тржиште.
