"Преседан промјена односа САД према Републици Српској"

Аутор:АТВ
Министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић истиче да је промјена односа САД према Републици Српској преседан када је у питању спољна политика Америке.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић боравила је у новој посјети САД-у гдје је учествовала на конференцији конзервативних политичких партија у Даласу које су везане за Републиканску странку. Ту је била прилика и да се чује глас и ставови Републике Српске када су у питању дешавања у БиХ, истиче Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
"Када је БиХ у питању дешавају се несхватљиве ствари када је у питању владавина права. Да имате човјека који је неизабрани странац, суспендује устав на један дан, мијења закона и поставља се изнад свих институција", каже Клокић.
Он истиче да се увијек заговарало да се са Републиком Српском прича, а не да се прича о њој.
"Желимо да се чују наши ставови и како превазићи проблеме у БиХ. Задовољство ми је да је уназад годину дана доласком на чело САД предсједника Трампа, успостављени су контакти са доносиоцима одлука у САД и глас и став Републике Српске се чује у Вашингтону. Нама је циљ да он буде што јаснији и да наши интереси буду представљени на најбољи начин", истиче Клокић.
Он истиче да је једна од кључних ствари приказивање нелегитимног и нелегалног дјеловања Кристијана Шмита у БиХ, као и враћање надлежности Републици Српској.
"Посебно је битно за нас у БиХ говорити људима који долазе из ЕУ. Администрација САД је свјесна шта се дешава у БиХ. На самом панелу када је госпођа Цвијановић говорила о аномалијама у БиХ, господин Ричард Гренел је рекао да није знао да је до те мјере нарушена владавина права дјеловањем Кристијана Шмита", истиче Клокић.
Он истиче да је по питању спољне политике САД преседан промјена односа према Републике Српске.
"Човјек који је овдје био и замјеник амбасадора САД у неком од ранијих периода је рекао да се никада у историји САД није десио овакав преседан што се десило према Републици Српској", поручује Клокић.
Коментаришући изјаву руског амбасадора у БиХ Игора Калабухова да се Милорад Додик више пута састао са Владимиром Путином од њега, Клокић поручује:
"То управо говори о поштивању Републике Српске на међународном плану и да је она значајан партнер Русије, али не само њих. Свједоци смо да у посљедњих неколико година и господин Виктор Орбан је више пута посјећивао Бањалуку. То све говори у прилогу да смо препознати на међународном плану".
Када је ријеч о значају дипломатске активности делегације Републике Српске, Клокић објашњава:
"Најбоље се може видјети кроз коментаре и узбуђеност политичара у Сарајеву. Након сваке посјете САД-у или Израелу имамо реакције према Републици Српској. Недавни гаф који су они имали када је супруга члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића када је сједила поред супруге Бењамина Нетанјахуа, они су инсистирали да је то нешто што смо им ми напаковали. То је нажалост њихова перцепција. Њима је изгледа у главама перцепција да и ако киша пада, крив је Милорад Додик. Морају мало своју перцепцију да промијене и став према Републици Српској. Морају да схвате да смо ми страна у БиХ, а не да слушамо слијепо шта Сарајево мисли".
Он се осврнуо и на коментаре политичара из Сарајева гдје су омаловажавали посјете српског руководства САД-у.
"Ту влада велика хистерија са њихове стране. Из тог бијеса производе се такви коментари који не служе релаксирању односа у БиХ, а то је што је сада потребно. И да се уважи да је СНСД једини прави саговорник када је у питању Република Српска. Имали смо ситуацију и да избором премијера Минића људи из ФБиХ нису хтјели да се састају јер су сматрали да то није адекватан саговорник. Са друге стране имамо ситуацију да је премијер ФБиХ изабран тако што је Шмит суспендовао устав на један дан. Оно што је урађено на страни ФБиХ може све, а у Републици Српској се гледају крвна зрнца", рекао је Клокић.
