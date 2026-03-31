У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

Измјене закона којима се повећавају плате запосленима у јавном сектору у Републици Српској објављени су у "Службеном гласнику", рекао је в.д. директора "Службеног гласника" Милош Лукић.
"Управо је објављен нови број `Службеног гласника` који садржи важне измјене закона којима се омогућава повећање плата запосленика у државној управи Републике Српске", навео је Лукић.
Upravo je objavljen novi broj Službenog glasnika koji sadrži važne izmjene zakona kojima se omogućava povećanje plata zaposlenima u državnoj upravi Republike Srpske! pic.twitter.com/03FXcDedFu— Miloš Lukić (@tnjiteras) March 31, 2026
Подсјећамо, народни посланици на посебној сједници усвојили су сет закона чиме је омогућено повећање плата буџетским корисницима.
Плате запосленима у здравству, образовању и култури, управи, правосуђу и МУП-у, од првог априла, биће увећане за пет одсто. За ову намјену, из буџета ће бити издвојено готово 70 милиона марака.
Одговорним радом Владе ублажиће се инфлаторни удар на грађане, узрокован сукобом на Блиском истоку и свјетском енергетском кризом, поручио је премијер Саво Минић.
Ово повећање најављено је током доношења овогодишњег буџета, а након анализе његовог пуњења у првом тромјесечју, почиње реализација.
Закон о измјенама и допунама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, по хитном поступку;
Закон о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске, по хитном поступку;
Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, по хитном поступку;
Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, по хитном поступку;
Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, по хитном поступку;
Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, по хитном поступку;
Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, по хитном поступку;
Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, по хитном поступку.
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је данас на посебној сједници Народне скупштине да ће за повећање плата у јавном сектору ове године из буџета бити издвојено 68 милиона КМ, те најавила ребаланс буџета у мају.
"Имамо друго повећање за просвјету у овој години, како би се ускладили са платама буџетских корисника и за то смо издвојили 22 милиона КМ. Сада поново издвајамо 21 милион КМ", рекла је Видовићева у уводном обраћању, говорећи о сету закона о повећању плата у јавном сектору.
Она је навела да ће се увећане плате исплаћивати од 1. априла и најавила ребаланс буџета у мају.
Када је ријеч о радницима у здравству, Приједлогом се утврђује и увођење додатка на плату, а дефинисано је да се износ бруто накнаде за здравствени додатак одређује у распону до 20 одсто просјечне бруто плате исплаћене у Републици Српској у претходној години.
Влада одлуком прописује висину и начин исплате накнаде за здравствени додатак.
Платни коефицијенти се увећавају у одређеном проценту тако да директори здравствених установа, њихови замјеници, помоћници и савјетници, као запослени са највећим платним коефицијентима, остваре увећање плате од три одсто.
За љекаре специјализанте предвиђено је увећање од седам одсто, главне сестре здравствене установе са високом стручном спремом остварују увећање основне плате за 10 одсто, а остали запослени пет одсто.
Приједлогом је предвиђено увећање платних коефицијената од пет одсто за све запослене у јавним службама, основним и средњим школама и ђачким домовима, те у области високог образовања и студентског стандарда.
Плате би требало да буду увећане за исти износ и запосленим у области културе, органима управе и институцијама правосуђа.
Предвиђено је и увећање платних коефицијената од 10 одсто за све државне службенике и намјештенике запослене у Министарству унутрашњих послова који нису обухваћени претходним повећањем плате.
