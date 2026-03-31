Додик народу Израела и свим Јеврејима честитао Песах

31.03.2026 18:01

Милорад Додик
Народу Израела и свим Јеврејима широм свијета упућујем искрене честитке поводом великог празника Песаха - навео је предсједник СНСД Милорад Додик.

Додик је навео да нас Песах подсјећа на вриједности слободе, истрајности и вјере у правду вриједности које су кроз историју обликовале судбину и јеврејског и српског народа.

- Наши народи су кроз вијекове дијелили тешке тренутке страдања, али и снагу да сачувају идентитет, вјеру и достојанство. Зато Песах није само празник сјећања, већ и порука наде да слобода, истина и заједништво на крају увијек побјеђују. Зато ће Израел побиједити и сада. Hag Pesah Sameah! - поручио је Додик.

