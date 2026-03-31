Врањеш: Избори у Мађарској важни и за Српску

Мађарска премијера Виктора Орбана добар је ослонац српском корпусу на Балкану, али његовог политичког опонента Петера Мађара не би била, оцијенио је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Врањеш је нагласио да су питања, која ће рјешавати скори избори у Мађарској, важна и за Европу и за Србе.
Уколико би Мађар побиједио, Врањеш је навео да би, према тренутним показатељима, дошло до великог заокрета и одрицања од постојећих суверенистичких позиција Мађарске унутар ЕУ.
- Све лоше политике ЕУ, почевши од односа према илегалним мигрантима, финансирања украјинског рата и енергетске кризе, којима се успјешно супростављао Виктор Орбан, коначно би запљуснуле и Мађарску - рекао је Врањеш на портале Факти и Све о Српској.
Појаснио је да би та нова десуверенизована Мађарска прихватила бриселску погубну и агресивну проњемачку политику оличену у активностима Фон дер Лајенове што би се рефлектовало и на однос са Републиком Српском и Србијом.
- Тако да се може рећи да су ови избори важни и за Републику Српску, јер потенцијална марионетска антиорбановска влада у Будимпешти сигурно не би задржала позиције и пројекте које је Орбан успјешно градио са званичном Бањалуком, а Република Српска би остала без важног савезника - рекао је Врањеш.
Према његовим ријечима, максимално што Српска може учинити у корист кампање премијера Орбана јесте да позове све Србе и мађарске гласаче који држе до добрих српско-мађарских односа да изађу на изборе и подрже Орбана, што је Милорад Додик већ учинио.
Додао је и да му није познато да је неко од бошњачких политичара јавно подржао Мађара и његову партију Тиса на наредним изборима, али је указао да је јасно да је политичко Сарајево против Орбана због његовог пријатељства са Додиком и отворене подршке Републици Српској.
Иако Орбан ништа није учинио на штету бошњачког народа или БиХ, Врањеш је оцијенио да је његова "кривица" то што је пријатељ са Додиком и што политички и економски подржава Српску.
