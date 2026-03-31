Додик о војном савезу: Тражићемо састанак руководства Српске и Србије, то је опасност за нас

Аутор:АТВ
На сједници Предсједништва СНСД-а разматрали смо и утицај војног савезa Загреба, Тиране и Приштине. Закључили смо да он представља директну опасност по Републику Српску, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Истакао је да је тај савез својим карактером и циљевима конципиран тако да буде усмјерен против Срба.
- Донијели смо одлуку да, у складу са специјалним и паралелним везама, иницирамо састанак руководстава Србије и Републике Српске на највишем нивоу, на коjeм ћемо, између осталог, заузети заједнички став и о овом питању. Српски народ више никада неће бити неспреман када је угрожена безбједност на било који начин - навео је Додик на Иксу.
— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 31, 2026
