Додик о војном савезу: Тражићемо састанак руководства Српске и Србије, то је опасност за нас

АТВ
31.03.2026 20:37

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

На сједници Предсједништва СНСД-а разматрали смо и утицај војног савезa Загреба, Тиране и Приштине. Закључили смо да он представља директну опасност по Републику Српску, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Истакао је да је тај савез својим карактером и циљевима конципиран тако да буде усмјерен против Срба.

- Донијели смо одлуку да, у складу са специјалним и паралелним везама, иницирамо састанак руководстава Србије и Републике Српске на највишем нивоу, на коjeм ћемо, између осталог, заузети заједнички став и о овом питању. Српски народ више никада неће бити неспреман када је угрожена безбједност на било који начин - навео је Додик на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Милорад Додик

СНСД

Tirana

Priština

Коментари (4)
Више из рубрике

У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

Република Српска

У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

3 ч

0
Предсједништво СНСД-а

Република Српска

Ново повећање плата буџетским корисницима у септембру, помоћ пензионерима и младима

4 ч

4
Врањеш: Избори у Мађарској важни и за Српску

Република Српска

Врањеш: Избори у Мађарској важни и за Српску

4 ч

7
Милорад Додик

Република Српска

Додик народу Израела и свим Јеврејима честитао Песах

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

28

Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

23

19

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

23

17

Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

22

58

Светислав Пешић иде у пензију

22

57

Станија ошамарила Асмина кад је сазнала за дијете

